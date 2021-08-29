Cristiano Ronaldo'nun haftalığı 5.5 milyon TL

Lionel Messi'den sonra yılın en büyük ikinci transfer bombasını patlatıp, Juventus'tan, Manchester United'a dönen Ronaldo haftalık 480 bin Pound (Haftalık 5 milyon TL, yıllık ise 300 milyon TL) kazançla, Premier Lig'in en pahalı yıldızı olacak.

Ronaldo'nun 15 milyon Pound transfer ücreti artı, 8 milyon Euro da imza parasına anlaştığı belirtildi. Ronaldo, United'da en çok kazananlar listesinde ismini en tepeye yazdırmayı da başardı.

Ronaldo dönmeden önce 375 bin Pound ile kulübün en çok kazananı olan kaleci David de Gea ikinci sıraya geriledi.

Üçüncü sırada ise 350 bin Pound ile Sancho var. Onu 340 bin Pound ile Varane izliyor. Pogba 290 binlik haftalık kazancıyla yıldızların gölgesinde kalıyor. Anthony Martial, Edinson Cavani ve Marcus Rashford 200'er, Harry Maguire 189 ve Bruno Fernandes ise haftalık 180 bin Pound kazanç elde ediyor.

5.8 PRİM YAPTI

Ronaldo'nun transferi M.United'ın borsadaki hisselerine de değer kazandırdı. Yıldız oyuncunun ayrıldığı Juventus'un hisseleri değer kaybederken, ManU'nun hisseleri yüzde 5.8 yükselişle günü 18.29 Dolar ile kapattı.

(AKŞAM)



