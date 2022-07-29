SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Cristiano Ronaldo'nun hayranları üzüntüden ağlıyor! Kahreden görüntü! ''Yalvardı...''

Cristiano Ronaldo'nun hayranları üzüntüden ağlıyor! Kahreden görüntü! ''Yalvardı...''

29.07.2022 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'nde yer almaması nedeniyle takımdan ayrılmak istediğini yönetime açık açık söyleyen Ronaldo, İngiliz devinden ret cevabı almıştı. İngiltere'nin ünlü gazetelerinden The Sun'da yer alan habere göre; Ronaldo'nun ilk defa bu kadar çaresiz durumda olduğu aktarıldı. Kulüpten ayrılmak için yöneticilere yalvardığı iddia edilen Ronaldo'nun hayranları büyük şok yaşadı.

Cristiano Ronaldo'nun hayranları üzüntüden ağlıyor! Kahreden görüntü! ''Yalvardı...''
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Juventus'tan ayrılarak Manchester United'a transfer olan Cristiano Ronaldo, İngiltere macerasına veda etmek istiyor. Geçtiğimiz sezon Manchester United'ın kötü performansı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ne katılamayan Ronaldo, takımdan ayrılmak istiyor.

MENAJERİYLE TESİSLERE GİTTİ

Screenshot_1

Geçtiğimiz günlerde menajeriyle Manchester United tesislerine kadar giden Ronaldo, takımdan ayrılarak Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı bir kulüpe gitmek için yönetimle görüştü. Bu görüşmeden ret cevabı alan Ronaldo büyük bir şok yaşadı.

OLAY İDDİA! ''RONALDO İLK KEZ YALVARDI"

cristiano-ronaldo-manchester-united-1636635187-74572

İngiltere'nin yüksek tirajlı gazetelerinden biri olan The Sun'da yer alan habere göre; Ronaldo'nun bu görüşmede Manchester United yöneticilerine yalvardığı iddia edildi. Cristiano Ronaldo'yu ilk kez bu kadar çaresiz gören hayranlarının bazıları gözyaşlarını tutamadı. Ronaldo'nun geleceğiyle ilgili kararın önümüzdeki hafta kesin olarak verilmesi bekleniyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyanın beklediği olay gerçekleşti! Ronaldo...Dünyanın beklediği olay gerçekleşti! Ronaldo...
Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında çıldırtan pozisyon! Karşılaşmadan sonra ortaya çıktı...Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında çıldırtan pozisyon! Karşılaşmadan sonra ortaya çıktı...
Kariyerinde ilk! Ronaldo'dan tarihi imzaKariyerinde ilk! Ronaldo'dan tarihi imza
Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Manchester United son dakika haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

FETÖ soruşturması sonrası Türkiye'yi terk etmişti! İşte yeni işi

FETÖ soruşturması sonrası Türkiye'yi terk etmişti! İşte yeni işi

Özdağ'ın sözlerine Bakan Varank'tan sert tepki: Bu ahlaksız provokatör...

Özdağ'ın sözlerine Bakan Varank'tan sert tepki: Bu ahlaksız provokatör...

Ne yaptın Jesus! F.Bahçe'de Arda Güler çıkmazı

Ne yaptın Jesus! F.Bahçe'de Arda Güler çıkmazı

Jesus canlı yayına çıktı! Bir bir açıkladı...

Jesus canlı yayına çıktı! Bir bir açıkladı...

O kulübü satın almak için çıplak fotoğraflarını paylaştı!

O kulübü satın almak için çıplak fotoğraflarını paylaştı!

Başakşehir Avrupa'da turladı! Sıradaki rakip...

Başakşehir Avrupa'da turladı! Sıradaki rakip...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

"Veganla saadet olmaz"

"Veganla saadet olmaz"

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.