Cristiano Ronaldo'nun hayranları üzüntüden ağlıyor! Kahreden görüntü! ''Yalvardı...''

Juventus'tan ayrılarak Manchester United'a transfer olan Cristiano Ronaldo, İngiltere macerasına veda etmek istiyor. Geçtiğimiz sezon Manchester United'ın kötü performansı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ne katılamayan Ronaldo, takımdan ayrılmak istiyor.
Geçtiğimiz günlerde menajeriyle Manchester United tesislerine kadar giden Ronaldo, takımdan ayrılarak Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı bir kulüpe gitmek için yönetimle görüştü. Bu görüşmeden ret cevabı alan Ronaldo büyük bir şok yaşadı.
İngiltere'nin yüksek tirajlı gazetelerinden biri olan The Sun'da yer alan habere göre; Ronaldo'nun bu görüşmede Manchester United yöneticilerine yalvardığı iddia edildi. Cristiano Ronaldo'yu ilk kez bu kadar çaresiz gören hayranlarının bazıları gözyaşlarını tutamadı. Ronaldo'nun geleceğiyle ilgili kararın önümüzdeki hafta kesin olarak verilmesi bekleniyor.
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