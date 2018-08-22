SPOR

Cristiano Ronaldo'nun Juventus'taki hayali Şampiyonlar Ligi'in kazanmak

İTALYA HABERLERİ  | 22.08.2018 15:21 | Son Güncelleme

İtalya ekibi Juventus'un Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, takımıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istediğini söyledi.

Cristiano Ronaldo'nun Juventus'taki hayali Şampiyonlar Ligi'in kazanmak

İnternet üzerinden hizmet veren uluslararası spor yayın kuruluşu DAZN'ye hedefleriyle ilgili açıklamada bulunan Ronaldo, "Juventus ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamak istiyorum. Takım arkadaşlarımla bu organizasyona konsantre olduk. Yine de bir takıntı haline getirmeden adım adım ilerlemeliyiz. Bu sene olmasa bile gelecek yıl ya da bir sonraki yıl şampiyonluğa ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

İspanya temsilcisi Real Madrid'de 4'er Şampiyonlar Ligi zaferi ve Altın Top ödülü kazandıktan sonra sezon başında Juventus'a transfer olan 33 yaşındaki golcü futbolcu, "Herkesin kabul ettiği gibi Juventus dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Çok sıkı çalışıyoruz. Bu kulüpte olmaktan çok mutluyum." yorumunu yaptı.

Juventus'a transferini kolay bir karar olarak nitelendiren Ronaldo, "Real Madrid'deki kariyerim inanılmazdı. Kazanılacak her şeyi kazandım ve orada hala çok iyi arkadaşlarım var. Onlar benim ailem. Juventus beni gerçekten istediğini gösterdi. Bana bir fırsat verdiler ve bu beni mutlu etti. Bu kulüpte yeniden tarih yazmak istiyorum" şeklinde konuştu.

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ronaldo juventus uefa şampiyonlar ligi

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