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Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi çıldırdı! Sosyal medyada olay paylaşım: "Papağan gibi konuşmaya devam!"

29.07.2022 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sezon Juventus'tan Manchester United'a transfer olan Cristiano Ronaldo, dünya futbol gündeminde yer almaya devam ediyor. Portekizli yıldız futbolcu, takımının gösterdiği kötü performans nedeniyle ayrılmak istediğini yönetime bildirmiş ancak Kırmızı Şeytanlar'dan ret cevabı gelmişti. Ronaldo'nun kulüpten ayrılmak için yalvardığına dair çıkan haberler sonrasında 37 yaşındaki futbolcunun kardeşi Elma Aveiro'dan olay yaratan bir paylaşım geldi.

Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi çıldırdı! Sosyal medyada olay paylaşım: "Papağan gibi konuşmaya devam!"

Geçtiğimiz sezonun başında Manchester City'e imza atacağı sırada Alex Ferguson'un devreye girmesiyle rotayı Manchester United'a kıran ve 15 milyon euro bedelle Kırmızı Şeytanlar'a transfer olan Cristiano Ronaldo, takımının Şampiyonlar Ligi'ne kalamaması nedeniyle ayrılık talebini yönetime iletti. Devler Ligi'nde boy göstermek istediği için Manchester United'dan ayrılmak isteyen Ronaldo, kulüpten ret yanıtı almıştı.

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Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılabilmek için kulüp yönetimine adeta yalvardığı iddia edilmişti.

The Sun'ın Portekizli yıldızın yalvardığına dair haberi sonrasında Ronaldo'nun kız kardeşi Elma Aveiro, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündeme oturdu.

"PAPAĞAN GİBİ KONUŞMAYA DEVAM EDİN"

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Aveiro, Instagram hesabından 2017 Şampiyonlar Ligi Finali'nde Real Madrid'in Juventus'u 4-1 mağlup ettiği maçta Cristiano Ronaldo'nun attığı golü paylaşarak, "Papağan gibi konuşmaya devam edebilirsiniz, bir süre sonra hepinizi susturacak. Sabır." notunu düştü.

Portekizli yıldızın kız kardeşinin bu paylaşımı, sosyal medyada kısa süre içerisinde yayıldı.

Öte yandan Bayern Münih'in Cristiano Ronaldo'yu transfer etmeyeceğini açıklamasının ardından Real Madrid, Atletico Madrid ve Barcelona'nın da oyuncuyu veto ettiğine dair iddialar gündeme gelmişti.


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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Manchester United şampiyonlar ligi
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