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  4. Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, takipçilerini büyüledi!

Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, takipçilerini büyüledi!

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 04.08.2020 15:55 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, sosyal medya hesabından spor yaptığı videoları paylaştı ve beğeni rekoru kırdı. İşte Georgina Rodriguez'in paylaşımı!

Juventus'un yıldız ismi Cristiano Ronaldo'nun bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Georgina Rodriguez, işbirliği yaptığı bir spor markasının tanıtımını gerçekleştirdi.

Georgina Rodriguez, markanın ürünlerini spor yaptığı bir videoyla tanıttı. Georgina'nın sosyal medya hesabından paylaştığı gönderi yoğun ilgi gördü.

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