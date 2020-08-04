Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, takipçilerini büyüledi!

Juventus'un yıldız ismi Cristiano Ronaldo'nun bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Georgina Rodriguez, işbirliği yaptığı bir spor markasının tanıtımını gerçekleştirdi.

Georgina Rodriguez, markanın ürünlerini spor yaptığı bir videoyla tanıttı. Georgina'nın sosyal medya hesabından paylaştığı gönderi yoğun ilgi gördü.

