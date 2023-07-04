Cristiano Ronaldo'nun transferi dünya futbolunda domino etkisi yarattı! En çok kârlı çıkan takım Beşiktaş olurken, Galatasaray ise zarar etmiş gibi duruyor...

Ronaldo, geçtiğimiz sezon Al Nassr ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalamıştı. Yıldız futbolcunun Suudi Arabistan takımından yılda yaklaşık 200 milyon euro maaş alacağı açıklanmış ve dünya futbolunda yıllık ücret konusunda yeni bir rekor kırılmıştı.

RONALDO'NUN TRANSFERİ SONRASI FUTBOLCULAR AKIN EDİYOR

Geçtiğimiz yıldan önce futbolcuların Suudi Arabistan'a gitme konusunda sıcak olmaması, Ronaldo'nun transferi sonrası yön değiştirdi. Ronaldo'nun transferi Suudi Arabistan için ön ayak oldu ve birçok yıldız oyuncu Suudi Arabistan'a transfer oldu.

BEŞİKTAŞ KÂRLI ÇIKTI

Ronaldo’nun Arabistan’a gitmesinden sonra Manchester United Ronaldo'nun boşluğunu Beşiktaş'ın golcüsü Weghorst ile doldurdu. Beşiktaş kiralık olarak kadrosuna kattığı Weghorst'tan 3 milyon Euro kazandı ve Weghorst'un ayrılığı sonrası Aboubakar gibi bir oyuncuyu bonservissiz olarak kadrosuna kattı.

GALATASARAY ZARARLI ÇIKTI

Galatasaray ise bu domino etkisinden en zarar gören takım oldu. Icardi'nin gösterdiği olağanüstü performans sonrası Suudi Arabistan kulüpleri Arjantinli oyuncuya inanılmaz teklifler yaptı ve sarı-kırmızılıların belini büktü. Yıllık ücret konusunda büyük rakamlar önerilen Icardi'nin Galatasaray'dan isteyeceği ücret de aynı oranda artmış oldu. Kısaca, Ronaldo'nun Suudi Arabistan'a transfer olması dünya futbolunda yeni bir sayfa açtı.



