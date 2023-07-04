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Cristiano Ronaldo'nun transferi dünya futbolunda domino etkisi yarattı! En çok kârlı çıkan takım Beşiktaş olurken, Galatasaray ise zarar etmiş gibi duruyor...

04.07.2023 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan’ın Al Nassr takımına transfer olarak büyük bir sürprize imza atmıştı. Ronaldo'nun bu imzası sadece Türkiye değil dünya futbolunda domino etkisi yarattı. Bu transferden en kârlı çıkan takım ise Beşiktaş olarak görülüyor. İşte domino etkisinin Beşiktaş'a yararı...

Vincent Aboubakar

Vincent Aboubakar

KMR Kamerun
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Ronaldo, geçtiğimiz sezon Al Nassr ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalamıştı. Yıldız futbolcunun Suudi Arabistan takımından yılda yaklaşık 200 milyon euro maaş alacağı açıklanmış ve dünya futbolunda yıllık ücret konusunda yeni bir rekor kırılmıştı.

RONALDO'NUN TRANSFERİ SONRASI FUTBOLCULAR AKIN EDİYOR

Cristiano_Ronaldo_2022-23

Geçtiğimiz yıldan önce futbolcuların Suudi Arabistan'a gitme konusunda sıcak olmaması, Ronaldo'nun transferi sonrası yön değiştirdi. Ronaldo'nun transferi Suudi Arabistan için ön ayak oldu ve birçok yıldız oyuncu Suudi Arabistan'a transfer oldu.

BEŞİKTAŞ KÂRLI ÇIKTI

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Ronaldo’nun Arabistan’a gitmesinden sonra Manchester United Ronaldo'nun boşluğunu Beşiktaş'ın golcüsü Weghorst ile doldurdu. Beşiktaş kiralık olarak kadrosuna kattığı Weghorst'tan 3 milyon Euro kazandı ve Weghorst'un ayrılığı sonrası Aboubakar gibi bir oyuncuyu bonservissiz olarak kadrosuna kattı.

GALATASARAY ZARARLI ÇIKTI

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Galatasaray ise bu domino etkisinden en zarar gören takım oldu. Icardi'nin gösterdiği olağanüstü performans sonrası Suudi Arabistan kulüpleri Arjantinli oyuncuya inanılmaz teklifler yaptı ve sarı-kırmızılıların belini büktü. Yıllık ücret konusunda büyük rakamlar önerilen Icardi'nin Galatasaray'dan isteyeceği ücret de aynı oranda artmış oldu. Kısaca, Ronaldo'nun Suudi Arabistan'a transfer olması dünya futbolunda yeni bir sayfa açtı.


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