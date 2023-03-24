Cristiano Ronaldo Portekiz formasıyla rekorlara doymuyor! 4-0'lık Lihtenştayn galibiyetiyle milli takım tarihine geçti

EURO 2024 Elemeleri J Grubu ilk maçında Portekiz, sahasında konuk ettiği Lihtenştayn'ı farklı geçti. Estadio Jose Alvalade'de oynanan maçı Portekiz 4-0 kazanırken, ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Cancelo, 47. dakikada Bernardo Silva, 51. ve 63. dakikalarda Cristiano Ronaldo kaydetti.

MİLLİ TAKIM TARİHİNE GEÇTİ!

Lihtenştayn mücadelesine ilk 11'de başlayan ve takımının galibiyetine attığı 2 gol ile katkı sağlayan yıldız oyuncu bu maçın ardından 197 maçla tarihin en fazla milli maça çıkan oyuncusu oldu.

HER YIL GOL ATTI

Ayrıca Ronaldo, 2004 yılından günümüze her yıl Portekiz formasıyla gol atmayı başardı. Öte yandan Portekizli yıldız, milli takımlar bazında resmi maçlarda 100 gole ulaşan ilk futbolcu oldu.

SIRADA LÜKSEMBURG

Bu sonuçla Portekiz, grubunun ilk maçını kazandı. J Grubu'nun bir sonraki haftasında Portekiz, 26 Mart'ta Lüksemburg ile karşılaşacak. Lihtenştayn ise İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

