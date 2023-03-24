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Cristiano Ronaldo Portekiz formasıyla rekorlara doymuyor! 4-0'lık Lihtenştayn galibiyetiyle milli takım tarihine geçti

24.03.2023 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2024 Elemeleri J Grubu ilk maçında sahasında Lihteştayn ile karşılaşan Portekiz'de yıldız isim Cristiano Ronaldo karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, rekor üstüne rekor kırdı. 4-0'lık mücadelede takımının 2 golünü kaydeden Ronaldo, kırılması zor rekorlara imza attı. İşte detaylar...

Cristiano Ronaldo Portekiz formasıyla rekorlara doymuyor! 4-0'lık Lihtenştayn galibiyetiyle milli takım tarihine geçti

EURO 2024 Elemeleri J Grubu ilk maçında Portekiz, sahasında konuk ettiği Lihtenştayn'ı farklı geçti. Estadio Jose Alvalade'de oynanan maçı Portekiz 4-0 kazanırken, ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Cancelo, 47. dakikada Bernardo Silva, 51. ve 63. dakikalarda Cristiano Ronaldo kaydetti.

MİLLİ TAKIM TARİHİNE GEÇTİ!

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Lihtenştayn mücadelesine ilk 11'de başlayan ve takımının galibiyetine attığı 2 gol ile katkı sağlayan yıldız oyuncu bu maçın ardından 197 maçla tarihin en fazla milli maça çıkan oyuncusu oldu.

HER YIL GOL ATTI

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Ayrıca Ronaldo, 2004 yılından günümüze her yıl Portekiz formasıyla gol atmayı başardı. Öte yandan Portekizli yıldız, milli takımlar bazında resmi maçlarda 100 gole ulaşan ilk futbolcu oldu.

SIRADA LÜKSEMBURG

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Bu sonuçla Portekiz, grubunun ilk maçını kazandı. J Grubu'nun bir sonraki haftasında Portekiz, 26 Mart'ta Lüksemburg ile karşılaşacak. Lihtenştayn ise İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

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