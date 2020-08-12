Cristiano Ronaldo, PSG'ye imza atıyor iddiası

Juventus’un Şampiyonlar Ligi’nde Lyon’a elenmesinin ardından yükses sesle söylenmeye başlanan bu iddialar, artık gerçeğe dönüşüyor.
Foot Mercato’ya göre, dünyaca ünlü yıldızın menajeri, Ronaldo’yu resmen PSG’li yapacak imzayı atmak için Paris’te bulunuyor. Son pürüzlerin giderilmesinin ardından bu transfer resmiyet kazanacak.
Ronaldo, Juventus’un devler ligine veda ettiği Lyon maçının ardından, "Bu kısa tatiller, hepimizin gelecek için en iyi ve en doğru kararları vermemize yardımcı olacak" şeklinde konuşmuştu.
(AJANSSPOR)
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