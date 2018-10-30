Cristiano Ronaldo, Selena Gomez'i geride bıraktı

Cristiano Ronaldo, Instagram’da 2016’dan bu yana en çok takip edilen isim olan şarkıcı Selena Gomez’i tahtından etti. Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz günlerde Birleşik Amerikalı sanatçıyı geride bırakmayı başardı. Ronaldo, bu gelişmeyi sade bir paylaşımla kutladı.
5 kez yılın futbolcusu seçilen Portekizli futbolcu, 5 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 2'şer La Liga ve Premier League zaferlerinin yanı sıra milli takımıyla 1 Avrupa şampiyonluğu yaşadı. Ronaldo attığı 120 golle Şampiyonlar Ligi'nin gelmiş geçmiş en skorer oyuncusu.
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