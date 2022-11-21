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  4. Cristiano Ronaldo, sosyal paylaşım sitesi Instagram'da 500 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi oldu.

Cristiano Ronaldo, sosyal paylaşım sitesi Instagram'da 500 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi oldu.

21.11.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, sosyal paylaşım sitesi Instagram'da 500 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi oldu. İşte detaylar...

Cristiano Ronaldo, sosyal paylaşım sitesi Instagram'da 500 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi oldu.
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
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2022 FIFA Dünya Kupası'nda Portekiz formasıyla H Grubu'ndaki ilk maçına 24 Kasım Perşembe günü Gana karşısında çıkacak 37 yaşındaki futbolcu, uzun yıllardır zirvede yer aldığı sosyal medyada, yeni bir rekora daha imza attı.

MESSI'YE FARK!

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Portekizli yıldız, Instagram'da 500 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi oldu. Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi ise 376 milyon hayranıyla Ronaldo'yu takibini sürdürdü.

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EN YAKIN TAKİPÇİSİ 372 MİLYON

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Model Kylie Jenner 372, şarkıcı Selena Gomez 357, profesyonel Amerikan güreşçisi ve oyuncu Dwayne Johnson 348 milyon takipçiyle Ronaldo ve Messi'nin ardında kalan dünyaca ünlü simalar arasında yer aldı.

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messi ronaldo Sümer Tilmaç

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