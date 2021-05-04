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Cristiano Ronaldo, Sporting'e dönmek istiyor

04.05.2021 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Juventus'taki geleceği belirsizliğini koruyan Cristiano Ronaldo, kariyerini ülkesinde noktalamak istiyor. Ronaldo, 2022'de çocukluk kulübü Sporting Lisbon'a geri dönmeyi düşünüyor.

Cristiano Ronaldo, Sporting'e dönmek istiyor

Sport Mediaset ve Record'un haberine göre, 36 yaşındaki yıldız futbol dünyasına giriş yaptığı Sporting'in hayalini kuruyor.

Juve ile olan sözleşmesi 2022 yılında bitecek olan Ronaldo, 2003'te Manchester United'a adım atmadan önce Sporting'te forma giymişti.

Daha sonra 2009 yılında Real Madrid transferiyle tarihin en pahalı oyuncusu olan Portekizli 2018'de 100 Milyon euro karşılığında Juventus'un yolunu tutmuştu.

Sport Mediaset muhabiri yaptığı açıklamada, "Ronaldo'nun geleceği hakkında bir fikri var; Juventus'taki kontratını bitirmek ve iki yıllığına Sporting Lizbon'da oynamak için geri dönmek istiyor" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Juventus
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Manchester United'taki gençlik yıllarında küsuratlı olarak 300 küsur maçta 100 gol, şimdi Juventus'ta olgunluk yıllarında ise 100 küsur maçta 100 gol atmış bir Ronaldo'dan bahsediyoruz. Her ne kadar, Juventus yönetimi ve İtalyan otoriteleri kendisini eleştirse de şu anki hali Manchester United'daki halinden dahi daha iyi istatistik anlamında. Kariyerinin zirvesindeki iken 5 gol atmış olduğu Sporting Lizbon gibi bir takıma dönmesi yanlış olur. Kendisine zarar vermiş olur. Böyle bir karar alırsa muhtemelen Messi, 3-4 seneye onu istatistiklerde geride bırakır, Lewandowski ise farkı azaltır.
Fenerbahçe diyecek sandım
herkes aslında kendi köyüne, memleketine , mahallesine dönmek istiyor

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