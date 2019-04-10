Cristiano Ronaldo Stadı geliyor

Cristiano Ronaldo'nun ilk kulübü Sporting Lizbon, stadının ismini CR7 Stadı yapmak için harekete geçti. Kulüp Başkanı Federico Varanda, dünyaca ünlü bir marka haline gelen Cristiano Ronaldo ismini Sporting Lizbon'la özdeşleştirmek istiyor.

Portekiz gazetesi O Jogo'nun haberine göre; Sporting Lizbon, Alvalade Stadı'nın isminin değişmesi için harekeçe geçti. Kulüp başkanı Frederico Varanda'nın bu düşünceyi harekete geçirmek istediği ve Yönetim Kurulu'nun da bu fikri onayladı. Varanda, bu fikrini Cristiano Ronaldo'ya bildirdi ve gelecek yanıtı bekliyor.

Ronaldo isim değişikliğini kabul etmesi durumunda stat için iki isim düşünülüyor. Buna göre stadın ismi ya "CR7 Sadı" ya da "Alvalade CR' Stadı" olacak. Ronaldo, başka bir isim önerdiği takdirde de onun kullanılması gündemde.

Portekizli yıldızın talebine göre başka bir isim kullanılabileceği de konuşuluyor. Öte yandan 18 yaşında Sporting Lizbon'dan ayrılan Cristiano Ronaldo daha önce Jose Alvalade stadında hiç oynamadı. Stat, Ronaldo, Manchester United'a satılmadan 6 gün önce açılmıştı. Ronaldo'nun adı daha önce doğduğu yer olan Madeira'nın havaalanına da verilmişti. Yıldız futbolcu bir otel ve müzeye de adını verdi.



