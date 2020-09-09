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Cristiano Ronaldo tarih yazmaya devam ediyor

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 09.09.2020 10:53 | Son Güncelleme

UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ikinci haftasında A, C ve D liglerinde 9 karşılaşma oynandı. Ronaldo, Portekiz'in UEFA Uluslar Ligi'nde İsveç ile oynadığı maçta iki gol attı. Portekiz'in 2-0 kazandığı maçta ünlü oyuncu Ronaldo, A Milli Takım forması altında 100 golü geçmiş oldu. Ronaldo, dışında dalya diyen ve 100 golü geçen diğer isim İranlı Ali Daei olmuştu. Bu sonuçla Arjantinli yıldız Messi 70 golle 9. sırada kalarak Portekizli ismin sıralamada yanına bile yaklaşamadı.

Cristiano Ronaldo tarih yazmaya devam ediyor

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup 2. maçında İsveç sahasında Portekiz’i ağırladı. Stockholm Friends Arena’da sahneye çıkan dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo 45+1’de frikikten çok klas bir gole imza attı.

Portekiz A Milli Takımı ile 165 maçta 101 gol ve maç başına 0,61 gibi müthiş bir ortalama yakalayan Ronaldo, bu alanda İran adına 109 gol atan Ali Daei'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

REKORA ORTAK OLDU

Alınan galibiyette başrol oynayan Ronaldo için gecenin farklı bir anlamı daha oldu. Milli takım seviyesinde 100 gol barajını aşan tek isim olan İranlı Ali Dae’nin rekoruna ortak olan Ronaldo ikinci sıraya adını yazdırdı.

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1993-2006 yılları arasında İran Milli Takımı ile 149 maçta 109 gol atan Ali Dae uluslararası alanda en fazla gol atan milli futbolcu unvanına sahip. Portekiz adına 165 maçta 101 gol ve maç başına 0,61 golü atan Ronaldo milli takım kariyerinde 9 gol daha atarsa listede ilk sıraya yerleşecek.

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MESSİ 70 GOL ATTI

Macaristan ile bir dönem fırtınalar estiren Puskas’ın 84 golle 3’üncü sırada yer aldığı listede Arjantinli Messi 70 golle 9. sırada.

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UEFA ULUSLAR LİGİ'NDEKİ MÜSABAKALARDA ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE:

  • A Ligi

  1. Grup: Danimarka-İngiltere: 0-0

          Belçika-İzlanda: 5-1

  2. Grup: Fransa-Hırvatistan: 4-2

          İsveç-Portekiz: 0-2
  • C Ligi

  1. Grup: Güney Kıbrıs Rum Yönetimi-Azerbaycan: 0-1

           Karadağ-Lüksemburg: 0-1

  2. Grup: Ermenistan-Estonya: 2-0

          Gürcistan-Kuzey Makedonya: 1-1
  • D Ligi:
  1. Grup: San Marino-Liechtenstein: 0-2
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