Cristiano Ronaldo tarih yazmaya devam ediyor

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup 2. maçında İsveç sahasında Portekiz’i ağırladı. Stockholm Friends Arena’da sahneye çıkan dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo 45+1’de frikikten çok klas bir gole imza attı.

Portekiz A Milli Takımı ile 165 maçta 101 gol ve maç başına 0,61 gibi müthiş bir ortalama yakalayan Ronaldo, bu alanda İran adına 109 gol atan Ali Daei'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

REKORA ORTAK OLDU

Alınan galibiyette başrol oynayan Ronaldo için gecenin farklı bir anlamı daha oldu. Milli takım seviyesinde 100 gol barajını aşan tek isim olan İranlı Ali Dae’nin rekoruna ortak olan Ronaldo ikinci sıraya adını yazdırdı.

1993-2006 yılları arasında İran Milli Takımı ile 149 maçta 109 gol atan Ali Dae uluslararası alanda en fazla gol atan milli futbolcu unvanına sahip. Portekiz adına 165 maçta 101 gol ve maç başına 0,61 golü atan Ronaldo milli takım kariyerinde 9 gol daha atarsa listede ilk sıraya yerleşecek.

MESSİ 70 GOL ATTI

Macaristan ile bir dönem fırtınalar estiren Puskas’ın 84 golle 3’üncü sırada yer aldığı listede Arjantinli Messi 70 golle 9. sırada.