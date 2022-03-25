Cristiano Ronaldo, Türkiye maçında çıldırdı! Gol yememek için...

Son dakika haberleri: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde A Milli Futbol Takımımız ile karşılaşan Portekiz'de takım kaptanı Cristiano Ronaldo, Burak Yılmaz'ın penaltısında flaş bir harekete imza attı. Detaylar...

Portekiz Milli Takımı kaptanı Cristiano Ronaldo, A Milli Takımımız ile oynadıkları maça yaptığı hareketle damga vurdu.

Dünyaca ünlü yıldız, Türkiye'nin 83. dakikada kazandığı penaltı atışında kaleci Diogo Costa'nın "ellerini hareket ettirmesi gerektiğini işare ederek penaltıyı kullanacak olan Burak Yılmaz'ın dikkatini bozmasını" istedi.

Ronaldo arka arkaya yaptığı hareketlerle Costa'ya Burak Yılmaz'ın dikkatini dağıtması için baskı yaptı.

37 yaşındaki futbolcu, Burak Yılmaz'ın penaltıyı kullanacağı sırada çok gerildi. Yıldız oyuncu, topun dışarıya gitmesinin ardından gol atmış kadar sevindi.

İşte Ronaldo'nun penaltı anında kaleci Diogo Costa'ya yaptığı işaret:





