Cristiano Ronaldo'ya, bir kadına tecavüz ettiği iddiasıyla soruşturma açıldı

Polis, Portekizli futbol yıldızı Cristiano Ronaldo’nun 2009 yılında Las Vegas’ta bir otel odasında eski bir modele tecavüz ettiği iddiasıyla ilgili dün yeniden soruşturma başlattı.
Juventus takımında forma giyen Ronaldo, Instagram’da yaptığı canlı video yayınında, hakkında çıkan tecavüz haberlerinin ‘sahte’ olduğunu söylemişti. 33 yaşındaki futbolcu, “Bugün ne diyorlarsa yalan haber” dediği paylaşımını daha sonra silmişti.
34 yaşındaki Kathryn Mayorga adlı eski bir model, Ronaldo’yu, 13 Haziran 2009’da kendisine tecavüz etmekle suçlayarak geçen ay Nevada mahkemesinde dava açtı.
Las Vegas Büyükşehir Polis Merkezi de bu tarihte cinsel saldırı çağrısı yapıldığını, futbolcunun adını vermeyerek doğruladı. Polis Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Eylül 2018’de dava yeniden açıldı ve dedektiflerimiz mağdur tarafından aktarılan bilgileri takip ediyor” denildi.
Mayorga, tecavüz iddiasını gizli tutmak için bir anlaşma imzalaması yönünde baskı altına alındığını, anlaşmayı ihlal etmesi durumunda 200 bin dolar ödemek zorunda kalacağını da iddia etti.
Ronaldo’nun Mayorga’ya olayı ifşa etmemesi için 375 bin dolar verdiği de mahkeme dosyasına girdi.
ALMANLAR DUYURMUŞTU
Tecavüz iddiası, ilk olarak Alman Der Spiegel dergisinde yer aldı. Ronaldo’nun avukatları dergiyi dava açmakla tehdit etti.
Dergide yer alan röportajda, Mayorga, 24 yaşındayken, 12 Haziran 2009 akşamı Las Vegas’ta bir otelde Ronaldo ile tanıştığını, birlikte eğlendiklerini söyledi. Daha sonra otel odasında Ronaldo’nun kendisine tecavüz ettiğini söyledi.
Ronaldo Der Spiegel’de çıkan Mayorga röportajından sonra BBC’ye konuşarak, “Spiegel göz göre göre yasadışı habercilik yapıyor. Bu, muhtemelen son yıllarda yapılan en ciddi kişisel hak ihlallerinden biri” ifadesini kullandı.
(NTV)
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