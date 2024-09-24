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Cristiano Ronaldo'ya ülkesinde büyük şok! Çocuklarını okula kaydettiremedi, nedeni herkesi şaşırttı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.09.2024 07:14
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Dünyanın en ünlü futbolcularından olan ve kariyerini Suudi Arabistan Pro Lig'de Al-Nassr'da sürdüren Cristiano Ronaldo'nun çocuklarının okul kaydını yaptıramadığı öğrenildi. Nedeni ise herkesi şaşırttı.

Cristiano Ronaldo'ya ülkesinde büyük şok! Çocuklarını okula kaydettiremedi, nedeni herkesi şaşırttı
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 39 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Nassr
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Futbol kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da sürdüren Cristiano Ronaldo, ülkesi Portekiz'de şok bir olay yaşadı.

beIN SPORTS'un haberine göre; V+Fama programında konuşan Portekizli gazeteci Adriano Silva Mertens, Ronaldo ve eşi Georgina Rodriguez, ülkenin en seçkin ve önemli eğitim kurumu olarak görülen San Julian eğitim merkezine çocuklarının kaydını yaptıramadı.

KAYDEDİLMEME SEBEBİ...

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Çocukların okula kaydının reddedilme sebebi olarak diğer öğrencilerin korunma isteği olduğu aktarıldı. Bazı ebeveynlerin, çocuklarının mahremiyeti konusunda endişeleri olduğu belirtildi.

"İSTEMİYORLAR VE ENDİŞELİLER"

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Mertens velilerin endişeli olduğunun altını çizerek, "Okulun sürekli bir haber kaynağı olmasını istemiyorlar ve çiftin çocuklarının varlığının okulun dinamiğini değiştireceğinden endişeliler." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Portekiz okul son dakika ronaldo veli
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