Cristiano Ronaldo'ya ülkesinde büyük şok! Çocuklarını okula kaydettiremedi, nedeni herkesi şaşırttı

Futbol kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da sürdüren Cristiano Ronaldo, ülkesi Portekiz'de şok bir olay yaşadı.

beIN SPORTS'un haberine göre; V+Fama programında konuşan Portekizli gazeteci Adriano Silva Mertens, Ronaldo ve eşi Georgina Rodriguez, ülkenin en seçkin ve önemli eğitim kurumu olarak görülen San Julian eğitim merkezine çocuklarının kaydını yaptıramadı.

KAYDEDİLMEME SEBEBİ...

Çocukların okula kaydının reddedilme sebebi olarak diğer öğrencilerin korunma isteği olduğu aktarıldı. Bazı ebeveynlerin, çocuklarının mahremiyeti konusunda endişeleri olduğu belirtildi.

"İSTEMİYORLAR VE ENDİŞELİLER"

Mertens velilerin endişeli olduğunun altını çizerek, "Okulun sürekli bir haber kaynağı olmasını istemiyorlar ve çiftin çocuklarının varlığının okulun dinamiğini değiştireceğinden endişeliler." ifadelerini kullandı.