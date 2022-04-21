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Cristiano Ronaldo, yeni doğan bebeğini kaybetmişti, acı tesadüf sonradan ortaya çıktı!

21.04.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo ve Georgina Rodriguez çiftinin geçtiğimiz günlerde yeni doğan bebekleri hayatını kaybetmişti. Ronaldo'nun paylaşımına gelen bir mesaj herkesi duygulandırdı.

Cristiano Ronaldo, yeni doğan bebeğini kaybetmişti, acı tesadüf sonradan ortaya çıktı!
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Manchester United'ın dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz gün yeni doğan oğlunun hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Portekizli futbolcu yaşanan trajik olaydan sonra ilk kez görüntülendi. Öte yandan Ronaldo'nun paylaşımına gelen bir mesaj herkesi duygulandırdı.

"SENİ DAİMA SEVECEĞİZ"

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Pazartesi günü oğullarını kaybettiklerini açıklayan Ronaldo ve Rodriguez çifti, "Oğlumuzun vefat ettiğini en derin üzüntümüzle duyurmak zorundayız. Bu herhangi bir ebeveynin hissedebileceği en büyük acıdır. Yalnızca kızımızın doğumu bize bu anı biraz umut ve mutlulukla yaşama gücü veriyor. Tüm uzman bakım ve destekleri için doktor ve hemşirelerimize teşekkür ederiz. Hepimiz bu kayıptan dolayı harap olduk ve bu zor zamanda mahremiyete saygı duyulmasını rica ediyoruz. Bebeğimiz, sen bizim meleğimizsin. Seni daima seveceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

ANFIELD’DA DESTEK

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Manchester United’ın Salı gecesi Liverpool’a 4-0 yenildiği maçta forma giyemeyen Ronaldo’ya ve sevgilisi Georgina Rodriguez’e, Anfield Road’da büyük destek vardı. Liverpool taraftarları, maçın 7. dakikasında Ronaldo’ya alkışlarla destek olurken “You Will Never Walk Alone” (Asla Yalnız Yürümeyeceksin) tezahüratı yapıldı.

SOSYAL MEDYADAN TEŞEKKÜR ETTİ

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Cristiano Ronaldo'dan Liverpool tribünlerine teşekkür etti; "Tek dünya... Tek spor... Tek küresel aile... Teşekkürler Anfield. Ben ve ailem bu saygı ve şefkat anını asla unutmayacağız.

HERKESİN GÖZLERİNİ DOLDURDU

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Nicola Marsland ismindeki bir kullanıcı 2019 senesinde açtığı Twitter hesabından yalnızca bir adet gönderi paylaşmıştı. O da Ronaldo'ya yaptığı başsağlığı mesajıydı. Paylaştığı mesaj ise herkesin gözlerini doldurdu.

'Erkek bebeğinizin haberini duyduğumuz için çok üzgünüz. Oğlumuz 2008'de Lyon'a karşı oynadığınızda sizinle maskot olarak sahaya çıktı. 6 ay sonra vefat etti. Ailemiz bugün acınızı paylaşıyor'


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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Manchester United Georgina Rodriguez
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