Crossfit nedir, hangi egzersizleri içerir?

Fitness spor branşlarından öte bir spor-sağlık ilişkisini ifade eden genel kondisyon ve durumdur. Fitnesstaki amaç dayanıklılık, esneklik, fiziksel ve zihinsel kondisyon gibi sportif özelliklerin geliştirilmesidir. Kardiyo-vasküler (kalp ve damar sistemi) sistem korunarak dolaşım sistemi güçlendirilir, sinir sistemi desteklenir ve vücut bir bütün olarak desteklenir.

Fitness kas büyümesinden ziyade kas, tendon ve kemik dokusunun dayanıklılığının yükseltilmesini hedefler. Ayrıca bir yaşam tarzıdır bu sebeple diyet ve dinlenmeyle beraber uygulanması gerekir. Crossfit ise fitnessın ileri seviye bir versiyonu olarak ortaya çıkmaktadır.

Crossfit nedir?

Crossfit hareketleri; sürekli değişen, yüksek yoğunluklu, fonksiyonel hareketler üzerine kurulu bir güç ve kondisyon programıdır. Temel fitness yöntemlerinin karışımı ve ileri düzeyidir. Crossfit kelime anlamıyla fitnessın toplamı değil çaprazlamasıdır. Yani uygulanma sürecinde fitness antrenmanları üst üste toplam olarak yapılmaz. Çeşitli antrenman türleri yoğun tempo ile birbirleri arasında çaprazlama şekilde eşleştirilir. Böylelikle vücut uyumsuz görülen antrenmanlara karşı bir direnç sistemi geliştirir.

Crossfit faydaları kuvvet, hız, dayanıklılık, çeviklik ve fiziksel kondisyonun geliştirilip gündelik hayata da doğrudan olumlu yönde etki eden form durumuna ulaşılmasıdır. Crossfitte amaç, vücudu genel fiziksel anlamda her yönden geliştirmektir.

Crossfitte bir alanda (örneğin sadece kas geliştirme veya sadece koşma) uzmanlaşmak yerine, 10 temel fiziksel beceride dengeli bir şekilde güçlü olmayı hedeflenir. Bunlar arasında kardiyovasküler dayanıklılık, esneklik, güç, hız, çeviklik, koordinasyon, denge, patlayıcı kuvvet, kas dayanıklılığı ve iş yapabilme kapasitesinin arttırılması yer alır.

Crossfitin geniş yayılım alanı antrenman hedeflerinin çeşitlenmesine neden olmaktadır. İlginçleşen nokta ise bu türlerin klasik antrenman metotlarına uygun sıralamayla yapılmamasıdır.

Crossfit hangi egzersizleri içerir?

Crossfit antrenmanlarında hazırlık aşaması ve harekat planına sahip olma önemlidir. Çünkü crossfit yüksek sakatlanma riski içerir. Başlangıç aşamasında sertifikalı bir antrenör eşliğinde başlanması tavsiye edilir. Sakatlanmaların en önemli sebepleri arasında yanlış hareket formlarının uygulanması ve tecrübesizlikten doğan hatalar yer alır. Ayrıca crossfit uyumsuz görülen antrenmanların bir uyumla bir araya getirilmesidir.

Rastgele egzersizlerin zararlarının faydasından fazla olması mümkündür. Kişiye özel hazırlanmalıdır. Crossfit sporcularının sağlık testleri, fiziksel kondisyonları, geçmiş sakatlıkları ve genetik yatkınlıkları gibi özelliklerine göre antrenman sekansları oluşturulması yaygın bir uygulamadır.

Crossfit 3 temel egzersiz türü içerir. Kuvvet kazanımı için ağırlık çalışmaları (squat, deadlift, bench press, strict press vb.) yapılmaktadır. Kas hafızasının gelişmesi ve mekanik öğrenme için vücut ağırlığıyla yapılan antrenmanlar (pull-up/chin-up, push-up, dip, air squat vb.) eklenmektedir. Üçüncü parça ise kardiyo antrenmanlarını (koşu, bisiklet, kürek çekme vb.) içerir.

Crossfitte antrenman yöntemlerinin "crosslanması" nedir?

Bu egzersizler klasik anlamda fitness ve kondisyon antrenmanları gibi gözükebilir. Crossfitin özelliği türlerin aynı günde gerçekleştirilmesidir. Her antrenman günü 1 ana türden oluşurken 2 türden hareketlerle desteklenir. Temponun yüksek olduğu "istasyon tekrarları" kısa süre içerisinde farklı metotların uygulanmasıdır.

Crossfit kısaca bütün kas gruplarını harekete geçirip anaerobik (oksijensiz) ve aerobik (oksijenli) egzersizlere kondisyonu güçlendiren bir denge kurulmasını sağlayan çok yönlü antrenmanlardan oluşmaktadır.