UEFA Avrupa Ligi Crystal Palace Perşembe 23:00 Real Sociedad

Crystal Palace ile Real Sociedad, 26 Kasım 2026 saat 23:00'te Selhurst Park'ta UEFA Avrupa Ligi maçı oynuyor.

Crystal Palace, zorlu bir sürecin ardından Real Sociedad ile UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacak. Maç, alanlarında etkili olan iki takımı bir araya getiriyor.

Lig Durumu Crystal Palace 20. İngiltere Premier Ligi O 11 G 2 B 1 M 8 P 7 12 Attığı Gol 27 Yediği Gol -15 Averaj Real Sociedad 5. İspanya La Liga O 13 G 7 B 1 M 5 P 22 23 Attığı Gol 23 Yediği Gol 0 Averaj Gol Durumu (Toplam) Crystal Palace 12 / 27 Real Sociedad 23 / 23 İç Saha / Deplasman Performansı CP Crystal Palace İç saha Oynanan Maç 5 G / B / M 1 / 0 / 4 Gol 7 – 13 RS Real Sociedad Deplasman Oynanan Maç 7 G / B / M 3 / 0 / 4 Gol 15 – 16

Crystal Palace (UEFA Avrupa Ligi) son 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 6 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 5 mağlubiyet alırken 3 gol atıp 15 gol yedi. Ligde 7 puanla 20. sırada.

Real Sociedad (UEFA Avrupa Ligi) son 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 4 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 11 gol atıp 8 gol yedi. Ligde 22 puanla 5. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Crystal Palace M M M M M tüm kulvarlar Coventry City 3-2 Crystal Palace İngiltere Premier Ligi M

Crystal Palace 1-3 Liverpool İngiltere Premier Ligi M

Crystal Palace 1-1 TSG Hoffenheim UEFA Avrupa Ligi B

Tottenham Hotspur 2-0 Crystal Palace İngiltere Premier Ligi M

Fulham 0-1 Crystal Palace İngiltere Lig Kupası G Real Sociedad M G M G G tüm kulvarlar Racing Santander 3-2 Real Sociedad İspanya La Liga M

Real Sociedad 1-0 Rayo Vallecano İspanya La Liga G

Real Sociedad 1-1 Olympique Lyon UEFA Avrupa Ligi B

Athletic Bilbao 2-1 Real Sociedad İspanya La Liga M

Real Sociedad 2-1 Levante İspanya La Liga G

Maç öncesi değerlendirme

Crystal Palace, son 5 maçında 5 mağlubiyetle dikkat çekiyor. Real Sociedad ise İspanya La Liga'da daha etkili bir performans sergileyerek 5. sırada yer alıyor.

Eksik Oyuncular Crystal Palace 9 eksik Chadi Riad Adam Wharton Zavier Gozo Evann Guessand Oscar Mingueza Cheick Doucoure Ismaila Sarr Takehiro Tomiyasu Jefferson Lerma Real Sociedad 3 eksik Ander Barrenetxea Alvaro Odriozola Yangel Herrera

Crystal Palace kadrosunda Chadi Riad (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık), Adam Wharton (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Zavier Gozo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Evann Guessand (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Oscar Mingueza (Şüpheli), Cheick Doucoure (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Ismaila Sarr (Sakat - Kasığından Sakat), Takehiro Tomiyasu (Sakat - Baldırından Sakat) ve Jefferson Lerma (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Real Sociedad kadrosunda Ander Barrenetxea (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Alvaro Odriozola (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat) ve Yangel Herrera (Sakat - Ayağından Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Daichi Kamada Crystal Palace 1 Gol 3 Asist Jörgen Larsen Crystal Palace 2 Gol 1 Asist Yeremy Pino Crystal Palace 2 Gol 1 Asist Tyrick Mitchell Crystal Palace 2 Gol 0 Asist Mikel Oyarzabal Real Sociedad 3 Gol 2 Asist Gonçalo Guedes Real Sociedad 3 Gol 1 Asist Luka Sucic Real Sociedad 4 Gol 0 Asist Orri Oskarsson Real Sociedad 4 Gol 0 Asist

Crystal Palace kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Jörgen Larsen, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Daichi Kamada. Real Sociedad kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Luka Sucic, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Mikel Oyarzabal.