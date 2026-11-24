Crystal Palace ile Real Sociedad, 26 Kasım 2026 saat 23:00'te Selhurst Park'ta UEFA Avrupa Ligi maçı oynuyor.
Crystal Palace, zorlu bir sürecin ardından Real Sociedad ile UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacak. Maç, alanlarında etkili olan iki takımı bir araya getiriyor.
Crystal Palace (UEFA Avrupa Ligi) son 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 6 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 5 mağlubiyet alırken 3 gol atıp 15 gol yedi. Ligde 7 puanla 20. sırada.
Real Sociedad (UEFA Avrupa Ligi) son 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 4 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 11 gol atıp 8 gol yedi. Ligde 22 puanla 5. sırada.
Crystal Palace, son 5 maçında 5 mağlubiyetle dikkat çekiyor. Real Sociedad ise İspanya La Liga'da daha etkili bir performans sergileyerek 5. sırada yer alıyor.
Crystal Palace kadrosunda Chadi Riad (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık), Adam Wharton (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Zavier Gozo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Evann Guessand (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Oscar Mingueza (Şüpheli), Cheick Doucoure (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Ismaila Sarr (Sakat - Kasığından Sakat), Takehiro Tomiyasu (Sakat - Baldırından Sakat) ve Jefferson Lerma (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Real Sociedad kadrosunda Ander Barrenetxea (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Alvaro Odriozola (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat) ve Yangel Herrera (Sakat - Ayağından Sakat) yer almıyor.
Crystal Palace kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Jörgen Larsen, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Daichi Kamada. Real Sociedad kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Luka Sucic, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Mikel Oyarzabal.
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