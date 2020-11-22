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Çukur 104. yeni bölümden iki yeni fragman yayınlandı! Çukur'da Yamaç ve Selim'in büyük yüzleşmesi

22.11.2020 21:22 | Son Güncelleme:
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Show TV'de ekrana gelen Çukur dizisinin 104. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Çukur yeni bölüme Yamaç ve Selim'in yüzleşme anları damga vuracak. İki kardeşin yüzleştiği tanıtımda Yamaç’ın çektiği acı izleyenleri derinden etkiliyor. Yamaç'ın sinir krizi geçirip kendine silah doğrulttuğu anlarda Selim onu durdurmaya çalışırken, iki kardeşin yürek burkan halleri ekrana geliyor.

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 23 Kasım Pazartesi ekrana gelecek olan 104. yeni bölümünde iki fragman yayınlandı. Cumali ve Selim'in, Sefa'ya saldırıya geçtiği tanıtımda "Geri döndüm!" diye haykıran Yamaç'ın iddialı gelişi dikkat çekiyor. Cengiz Erdenet'in, Yamaç'a işkence etmesi ise korku dolu anlara sahne oluyor.

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ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cengiz Erdenet’e büyük bir rest çeken Yamaç’ın bir sonraki hamlesi heyecanla beklenecek.

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Cengiz ve Çağatay, Yamaç’ı yıldırmak için ellerinden geleni yaparken Yamaç’ın önceden kurduğu bir planla işler bekledikleri gibi gitmeyecek.

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Çağatay, Yamaç cephesinde kaybederken Cumali’ye karşı mücadelesinde elindeki büyük kozları kullanarak Çukur’a büyük bir tehdit savuracak.

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Yamaç’ın eve dönüşüyle duygusal anlar yaşanırken, içlerinden birinin sonunun giderek yaklaştığını kimse fark etmeyecek.
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Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memilli, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı, Çağrı Atakan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

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Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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