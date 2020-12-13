Çukur 107. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Çukur'da Yamaç Cengiz Erdenet'i öldürecek mi?

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur 14 Aralık Pazartesi akşamı 107. yeni bölümüyle ekrana gelecek.

ÇUKUR'DA KULKAN ERDENET DÖNEMİ BAŞLIYOR!

Çukur’a Genco Özak, Kulkan Erdenet karakteriyle dahil oldu.

Genç oyuncunun Erdenet ailesinin küçük oğlunu canlandıracağı dizide ailenin göz bebeği olarak büyütülen ama diğer abilerine hiç benzemeyen, kafasına estiği gibi bir hayat süren Kulkan’ın Koçovalılar’la olan savaşlarında kritik bir noktada durması bekleniyor.



Küçük kardeşin savaşa dahil olmasıyla Çatağay ve Ogeday’ın aile içindeki dengelerinin nasıl değişeceği ise şimdiden heyecan yaratıyor.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yamaç’ın Cengiz’in fabrikalarını patlatması intikam için atacağı adımların ilki olacak. Uzun süredir Erdenetler ve Koçovalılar arasındaki savaşı uzaktan izleyen Kulkan, harekete geçme fırsatı bulacak.

Selim’in intikamını almak için harekete geçen Cumali büyük bir sürprizle karşılaşacak.

Efsun’un Erdenetler'in elinde olduğundan habersiz Yamaç, Nehir’in güvenliğini sağlamaya çalışacak.



Koçovalılar'ın Selim’in intikamını almak için yapacakları ilk saldırı nefesleri kesecek.