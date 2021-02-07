Çukur 115. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur'da Kulkan'ın kaçırdığı Yamaç'a ne olacak?

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisinin 115. yeni bölümü 8 Şubat Pazartesi akşamı ekrana gelecek.

AFGANİSTAN'A KAÇIRILAN YAMAÇ'IN DEĞİŞİMİ ŞOKE EDECEK

Çukur'un yeni bölümünde Yamaç’ın bir anda ortadan kaybolması Koçovalılar'ı endişe içinde bıraksa da Vartolu’nun Cumali Amca'yla birlikte Çukur'a geri dönmesi aileyi daha büyük bir sürprizle karşılaştıracak.



Kulkan'ın kaçırdığı ve Afganistan'da bir mağaraya kapattığı Yamaç'ın değişimi herkesi şaşırtacak.

"BUNDAN SONRA SENİN ADIN BÖCEK"

Kulkan, mağaraya kapattığı Yamaç'a "Bundan sonra senin adın böcek. Fırsatın varken beni öldürecektin böcek. Seninle işim bittiğinde adını bile hatırlamayacaksın" sözleriyle gelecek kötü günlerin haberini veriyor.

Çukur'da Yamaç’ın Kulkan tarafından Afganistan’da tutulduğu yerden geri dönüp dönemeyeceği ise merakla beklenecek.

Çukur merakla beklenen yeni bölümüyle 8 Şubat Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, Genco Özak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı gibi başarılı oyuncular yer alıyor.



