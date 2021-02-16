Çukur 116. son bölümde Karaca büyük değişimiyle şaşırttı! Çukur'un Karaca'sı Ece Yaşar sosyal medyayı salladı!

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisinin 116. son bölümüyle 15 Şubat Pazartesi akşamı ekrana geldi. Amca Cumali'nin talimatıyla Kulkan'ın kaçırıp iki yıl boyunca esir tuttuğu ve işkenceler gören Yamaç, aklını kaybettikten sonra ise Aliço tarafından bulunmuştu. Yavaş yavaş kendine gelmeye başlayan Yamaç, mahalleye döndüğünde ise her şeyin değiştiğini gördü.

YAMAÇ, CUMALİ VE VARTOLU'YLA KAVUŞTU!

Ağabeyi Cumali'nin evini uzaktan izleyen Yamaç, Damla'nın farketmesiyle beraber kaçmaya başladı. Yamaç'ı kovalayan Cumali onu durdururken ikili arasında duygusal anlar yaşandı. Cumali, Yamaç'ı alarak evine götürdü. Amcasına rest çeken Cumali'nin aileden uzaklaştırıldığı ve eşi Damla ve kızıyla birlikte eski bir evde kalmaları dikkat çekti. Cumali'nin pazarcılık yaparak geçimini sağladığı da ortaya çıktı.

Diğer yandan ise Yamaç Koçovalı'nın Çukur'a döndüğünün haberini alan Cumali kendisini karşılamak istedi. Yamaç'ın karşısına çıkan ve elini öptürmek isteyen Cumali karşısında ne yapacağını bilemeyen Yamaç, Vartolu'nun gelmesiyle duygusal anlar yaşadı. Vartolu, Yamaç'a yeni Çukur'u gösterirken olan değişimleri anlattı.