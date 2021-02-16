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Çukur 116. son bölümde Karaca büyük değişimiyle şaşırttı! Çukur'un Karaca'sı Ece Yaşar sosyal medyayı salladı!

16.02.2021 02:23 | Son Güncelleme:
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Çukur 116. son bölümde Karaca büyük değişimiyle şaşırttı! Çukur'un Karaca'sı Ece Yaşar sosyal medyayı salladı!

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur 116. son bölümüyle ekrana geldi. Çukur'da artık amca Cumali Koçovalı'nın sözü geçerken, Koçovalı ailesindeki karakterler ise yaşadıkları değişimle şaşırttı. İki yıl işkence gören Yamaç döndüğünde bambaşka bir Çukur'la karşılaştı. Yamaç, Cumali ve Salih'le de yıllar sonra buluştu. Son bölümde en dikkat çeken değişimler ise Cumali ve Karaca'da yaşandı. Ece Yaşar'ın canlandırdığı Karaca'nın amca Cumali'nin işlerini yürütmeye başlaması herkesi şaşırttı.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisinin 116. son bölümüyle 15 Şubat Pazartesi akşamı ekrana geldi. Amca Cumali'nin talimatıyla Kulkan'ın kaçırıp iki yıl boyunca esir tuttuğu ve işkenceler gören Yamaç, aklını kaybettikten sonra ise Aliço tarafından bulunmuştu. Yavaş yavaş kendine gelmeye başlayan Yamaç, mahalleye döndüğünde ise her şeyin değiştiğini gördü.

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YAMAÇ, CUMALİ VE VARTOLU'YLA KAVUŞTU!

Ağabeyi Cumali'nin evini uzaktan izleyen Yamaç, Damla'nın farketmesiyle beraber kaçmaya başladı. Yamaç'ı kovalayan Cumali onu durdururken ikili arasında duygusal anlar yaşandı. Cumali, Yamaç'ı alarak evine götürdü. Amcasına rest çeken Cumali'nin aileden uzaklaştırıldığı ve eşi Damla ve kızıyla birlikte eski bir evde kalmaları dikkat çekti. Cumali'nin pazarcılık yaparak geçimini sağladığı da ortaya çıktı.

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Diğer yandan ise Yamaç Koçovalı'nın Çukur'a döndüğünün haberini alan Cumali kendisini karşılamak istedi. Yamaç'ın karşısına çıkan ve elini öptürmek isteyen Cumali karşısında ne yapacağını bilemeyen Yamaç, Vartolu'nun gelmesiyle duygusal anlar yaşadı. Vartolu, Yamaç'a yeni Çukur'u gösterirken olan değişimleri anlattı.

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"ÇUKUR'UN VE KOÇOVALILAR'IN KRALI ARTIK BENİM"

Yamaç'ın Çukur'a gelmesinden memnuniyetsizliğini dile getiren Cumali Amca ise fikirlerini açık şekilde dile getirdi. Final sahnesinde amca Cumali'nin "Onların ölmesini isteseydim bunca yıl niye yaşattım. Ölmelerini istemiyorum, babalarının yerine geçmeyi istiyorum. Elimi öpmelerini yanımda durmalarını istiyorum. Çünkü Çukur'un da Koçovalılar'ın da kralı artık benim" sözleri finale damga vurdu.

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KARACA DEĞİŞİMİYLE HERKESİ ŞAŞIRTTI

Çukur son bölümde herkesi şaşırtan isimlerden biri de Karaca oldu.

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Ölen Selim'in kızı Karaca, amcasının en büyük yardımcılarından biri oldu. Amca Koçovalı'nın işlerini yürüten Karaca, mafya babalarıyla yapılan toplantı da herkese rest çekti. Meke ve Celasun'un ise amcanın yanında maaşlı çalışan elemanlar haline geldiği görüldü.

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ECE YAŞAR KARACA ROLÜYLE SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Çukur'da güzel oyuncu Ece Yaşar'ın canlandırdığı Karaca karakterinin büyük değişimi sosyal medyada gündem oldu. İşte Twitter'da yapılan paylaşımlardan bazıları.

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