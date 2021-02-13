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Çukur 116. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı! Çukur'da Cumali'nin şaşırtan değişimi

13.02.2021 01:41 | Son Güncelleme:
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Çukur dizisinin merakla beklenen 116. yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. İki yıllık zaman atlamasından sonra her şeyin değiştiği Çukur'da Cumali de yeni haliyle izleyenleri şaşırtıyor. Evini gözetleyen kişinin peşinden koşan Cumali, karşısında Yamaç'ı görünce büyük şok yaşıyor. Yıllar sonra kavuşan Cumali ve Yamaç'ın sarılarak hasret gideriyor.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisinin 116. yeni bölümü 15 Şubat Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Çukur'un yeni bölümünde mahalledeki büyük değişim damga vuracak. 2 yıl boyunca tutsak edilen ve işkencelere uğrayan Yamaç, bambaşka bir yere dönüşen mahallede ailesini ve sevdiklerini bulmaya çalışacak.

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ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bir süredir Afganistan'da olan Vartolu, İstanbul'a döndü. Yamaç'ı kaçıran Kulkan, küçük bir zindanda çok uzun bir süre ona işkence uyguladı.

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Yamaç'a kim olduğunu unutturmak isteyen Kulkan, kan donduran yöntemler uyguladı. Yamaç artık bu işkencelere dayanamayacak noktaya gelip benliğini unutmaya başladığında, Kulkan ve adamları zindandan ayrıldı.

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Zindanından çıkan Yamaç'a ise köylüler el uzattı. Yamaç, köyde çobanlık yaparak, köylülerin verdiği yemeklerle hayatını sürdürmeye başladı. Kim olduğunun artık farkında olmayan Yamaç'a yardım ise Aliço ve Emmi'den geldi.

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Geçen uzun süre zarfında her yerde Yamaç'ı arayan Aliço ve Emmi, arayışlarının sonunda Yamaç'ı bulmayı başardılar. Adını söyleyemeyen Yamaç, kim olduğunu hatırladı. Yamaç, Aliço ve Emmi yaşadıkları zorlu süreçten sonra İstanbul'a dönmek için yola çıktı.

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Büyük zorluklar yaşayan Yamaç, Aliço ve Emmi uzun bir zamandan sonra Çukur'a dönmeyi başardılar ancak onları büyük bir sürpriz bekliyordu. Mahallede artık hiçbir şey eskisi gibi değildi.

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Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı Çukur'un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur'un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, Genco Özak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Çukur'un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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