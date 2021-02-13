Çukur 116. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı! Çukur'da Cumali'nin şaşırtan değişimi

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisinin 116. yeni bölümü 15 Şubat Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Çukur'un yeni bölümünde mahalledeki büyük değişim damga vuracak. 2 yıl boyunca tutsak edilen ve işkencelere uğrayan Yamaç, bambaşka bir yere dönüşen mahallede ailesini ve sevdiklerini bulmaya çalışacak.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bir süredir Afganistan'da olan Vartolu, İstanbul'a döndü. Yamaç'ı kaçıran Kulkan, küçük bir zindanda çok uzun bir süre ona işkence uyguladı.

Yamaç'a kim olduğunu unutturmak isteyen Kulkan, kan donduran yöntemler uyguladı. Yamaç artık bu işkencelere dayanamayacak noktaya gelip benliğini unutmaya başladığında, Kulkan ve adamları zindandan ayrıldı.

Zindanından çıkan Yamaç'a ise köylüler el uzattı. Yamaç, köyde çobanlık yaparak, köylülerin verdiği yemeklerle hayatını sürdürmeye başladı. Kim olduğunun artık farkında olmayan Yamaç'a yardım ise Aliço ve Emmi'den geldi.