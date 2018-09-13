Çukur 2. sezon 1. bölümden nefes kesen yeni fragman! Cumali Koçovalı, Karakuzular'a karşı!

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni sezon 1. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Herkesin merakla beklediği Cumali Koçovalı’nın ortaya çıktığı nefes kesen tanıtım heyecan yarattı. Bitik haldeki Yamaç’ın karşısına çıkan Kemal onu geri döndürmeye çalışırken, Yamaç’ın vereceği karar merakla bekleniyor. Yıllardır hapishanede olan ve ailesiyle görüşmeyen Cumali’nin “Adamlar dışarıda benim ailemi katletmişler!” sözleri tüm dengelerin değişeceğinin sinyallerini veriyor. Karakuzuların Yamaç’a vurduğu sahnede ise gerilim tavan yapıyor. Koçovalıların Karakuzularla nefesleri kesecek mücadelesinin ekrana geleceği Çukur, büyük bir merak ve heyecanla beklenen yeni sezonuyla ekrana damga vurmaya hazırlanıyor.

ÇUKUR’UN HEYECAN DOLU SEZON FİNALİNDE YAŞANANLAR!

Dizinin sezon finalinde Yamaç, Nazım ve Emrah’ı oyuna getirdi. İdris’in ailesiyle birlikte ‘Çukur’u terk etmesi izleyenleri derinden etkiledi. Bölümde Nazım ve Emrah’ın birbirlerini öldürdükleri sahne herkesi şoke etti. Final sahnesinde Çukur’un tamamen yıkık dökük, eski günlerini aratan şekilde görüldüğü anlar büyük merak uyandırdı. Yamaç, Çukur’u geri almak için “Ya alacağız ya öleceğiz!” sözleriyle Vartolu’dan yardım isterken, iki kardeşin el ele verdiği anlar büyük beğeni topladı. Saldırıya uğrayan İdris’in, Emmi ve Paşa ile ölüme yürüdüğü anlar ise heyecanı doruk noktasına çıkardı. Yüzüklerinde farklı bir sembolün göründüğü, Çukur’u yerle bir eden adamların yeni sezonda Koçovalılarla mücadelesi büyük bir merakla bekleniyor.