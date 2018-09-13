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Çukur 2. sezon 1. bölümden nefes kesen yeni fragman! Cumali Koçovalı, Karakuzular'a karşı!

DİZİ HABERLERİ  | 13.09.2018 00:31 | Son Güncelleme

Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni sezon 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Necip Memili'nin canlandırdığı ve yeni sezona damga vuracak karakter olan Cumali Koçovalı'nın ilk defa ortaya çıktığı Çukur yeni sezon 1. bölüm fragmanında, Yıllardır hapishanede olan ve ailesiyle görüşmeyen Cumali’nin “Adamlar dışarıda benim ailemi katletmişler!” sözleri tüm dengelerin değişeceğinin sinyallerini veriyor. Karakuzuların Yamaç’a vurduğu sahnede ise gerilim tavan yapıyor.

Çukur 2. sezon 1. bölümden nefes kesen yeni fragman! Cumali Koçovalı, Karakuzular'a karşı!

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni sezon 1. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Herkesin merakla beklediği Cumali Koçovalı’nın ortaya çıktığı nefes kesen tanıtım heyecan yarattı. Bitik haldeki Yamaç’ın karşısına çıkan Kemal onu geri döndürmeye çalışırken, Yamaç’ın vereceği karar merakla bekleniyor. Yıllardır hapishanede olan ve ailesiyle görüşmeyen Cumali’nin “Adamlar dışarıda benim ailemi katletmişler!” sözleri tüm dengelerin değişeceğinin sinyallerini veriyor. Karakuzuların Yamaç’a vurduğu sahnede ise gerilim tavan yapıyor. Koçovalıların Karakuzularla nefesleri kesecek mücadelesinin ekrana geleceği Çukur, büyük bir merak ve heyecanla beklenen yeni sezonuyla ekrana damga vurmaya hazırlanıyor.

ÇUKUR’UN HEYECAN DOLU SEZON FİNALİNDE YAŞANANLAR!
Dizinin sezon finalinde Yamaç, Nazım ve Emrah’ı oyuna getirdi. İdris’in ailesiyle birlikte ‘Çukur’u terk etmesi izleyenleri derinden etkiledi. Bölümde Nazım ve Emrah’ın birbirlerini öldürdükleri sahne herkesi şoke etti. Final sahnesinde Çukur’un tamamen yıkık dökük, eski günlerini aratan şekilde görüldüğü anlar büyük merak uyandırdı. Yamaç, Çukur’u geri almak için “Ya alacağız ya öleceğiz!” sözleriyle Vartolu’dan yardım isterken, iki kardeşin el ele verdiği anlar büyük beğeni topladı. Saldırıya uğrayan İdris’in, Emmi ve Paşa ile ölüme yürüdüğü anlar ise heyecanı doruk noktasına çıkardı. Yüzüklerinde farklı bir sembolün göründüğü, Çukur’u yerle bir eden adamların yeni sezonda Koçovalılarla mücadelesi büyük bir merakla bekleniyor.

CUMALİ YENİ SEZONA DAMGA VURACAK
Cumali’nin, sezon finalinde taş üstünde taş kalmayan Çukur’u ve yıllar sonra yüzleşeceği ailesi Koçovalıları nasıl etkileyeceği de izleyiciler için heyecan yaratacak. Yıllardır hapishanede olan ve aileden kimseyle görüşmeyen Cumali, tüm dengeleri değiştirecek. Başarılı oyuncu Memili, Çukur’a katılmayı şu sözlerle özetledi: “Başladığı günden beri büyük beğeniyle izlenen, çok iyi oyuncu kadrosu ve ekibi olan bir diziye dahil olmak benim için hem çok keyifli hem de çok heyecan verici. Ay Yapım ile ‘Yaprak Dökümü’ ve ‘Şahsiyet’ten sonra birlikte çalıştığımız üçüncü proje olacak. Her zaman çalışmaktan keyif aldığım bir yapım şirketi ve tekrar yollarımızın kesişmesi, böyle bir projede bir arada olmak benim için hem keyif hem de gurur verici.”

CUMALİ

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Kubilay Aka, Alperen Duymaz, Nebil Sayın ve Ahmet Tansu Taşanlar gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor. Çukur merakla beklenen yeni sezonuyla Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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