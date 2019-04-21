Çukur 2. sezon 29. Bölümün 2. fragmanı yayınlandı! Çukur yeni bölümünde de nefesleri kesecek!

İstanbul’un kenar mahallelerinden birisi olan Çukur’da Koçovalılar’ın kesin bir hükmü vardır. Zaman zaman karşılarına çıkan düşmanlar onların gücünü azaltsa da aile hep biraya gelmeyi ve eski güçlerine kavuşmayı başarırlar. Ailenin küçük oğlu Yamaç’ın gelmesiyle Çukur’da işler iyice kızışır. Sonrasında ise Cumali Koçovalı hapisten çıkar. Tam bitti derken yeniden toparlanırlar ve mahalleye baskı yapan çeteyi uzaklaştırmayı başarırlar. Ancak Çukur’da olmak kolay değildir ve her zaman gelecek yeni bir düşmana karşı hazırlıklı olmak gerekir. Şimdi de Timsah, Çukur’un başına bela olmuştur.

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Bir Önceki Bölümde Yaşananlar



Yamaç’a ulaşmak için mahalleye gelen ve mahalle sakinlerinden birisini öldüren Timsah, ona bu mesajın iletilmesini söyler. Sedat’ın intikamını almak için gelen Timsah’ın bir sonraki hedefi ise Cumali Koçovalı’dır. Cumali’yi kaçırırsa Yamaç’ın geleceğini düşünür. Yamaç ise bambaşka bir sorunun içindedir. Sena’yı kaybetmenin acısı bir türlü hafiflemez. Onun yaşadıklarını anlamak için Gül Pavyon’un yolunu tutar. Elinde bir afiş vardır. Tankın içine girdiği zaman o anlara geri döner. Yamaç’ın zihninde rüyalarında hep Sena vardır. Yamaç, Yüzüklü’yü köşeye sıkıştırmayı başarır. Yüzüklü ise her seferinde olduğu gibi kaçar. Gül Pavyon ile ilgili öğrendikleri Yamaç’ı bir başka geçmişe daha götürür. Elinde İdris ve Meliha’ya ait bir fotoğraf vardır. Yamaç, karşısında bulunan Baykal’ın sahte olduğunu anlar. Sahte Baykal ise öldürüleceğini anlayarak Yamaç’a gerçek patronunun kimliğini açıklamaya karar verir. Tam bu sırada ise öldürülür.