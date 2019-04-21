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Çukur 2. sezon 29. Bölümün 2. fragmanı yayınlandı! Çukur yeni bölümünde de nefesleri kesecek!

kutay.kaya kutay.kaya
YAŞAM  | 21.04.2019 11:11 | Son Güncelleme

Cumali, Vartolu ve Medet bir kamyonun önüne bağlanmış giderlerken, onları kurtarmaya kim gelecek? Çukur 29. bölüm fragmanında heyecan dolu dakikalar gösteriliyor.

Çukur 2. sezon 29. Bölümün 2. fragmanı yayınlandı! Çukur yeni bölümünde de nefesleri kesecek!

İstanbul’un kenar mahallelerinden birisi olan Çukur’da Koçovalılar’ın kesin bir hükmü vardır. Zaman zaman karşılarına çıkan düşmanlar onların gücünü azaltsa da aile hep biraya gelmeyi ve eski güçlerine kavuşmayı başarırlar. Ailenin küçük oğlu Yamaç’ın gelmesiyle Çukur’da işler iyice kızışır. Sonrasında ise Cumali Koçovalı hapisten çıkar. Tam bitti derken yeniden toparlanırlar ve mahalleye baskı yapan çeteyi uzaklaştırmayı başarırlar. Ancak Çukur’da olmak kolay değildir ve her zaman gelecek yeni bir düşmana karşı hazırlıklı olmak gerekir. Şimdi de Timsah, Çukur’un başına bela olmuştur.

Çukur dizisi yeni bölümünün yayınlanan 2. Fragmanını izlemek için TIKLAYINIZ!

Bir Önceki Bölümde Yaşananlar

Yamaç’a ulaşmak için mahalleye gelen ve mahalle sakinlerinden birisini öldüren Timsah, ona bu mesajın iletilmesini söyler. Sedat’ın intikamını almak için gelen Timsah’ın bir sonraki hedefi ise Cumali Koçovalı’dır. Cumali’yi kaçırırsa Yamaç’ın geleceğini düşünür. Yamaç ise bambaşka bir sorunun içindedir. Sena’yı kaybetmenin acısı bir türlü hafiflemez. Onun yaşadıklarını anlamak için Gül Pavyon’un yolunu tutar. Elinde bir afiş vardır. Tankın içine girdiği zaman o anlara geri döner. Yamaç’ın zihninde rüyalarında hep Sena vardır. Yamaç, Yüzüklü’yü köşeye sıkıştırmayı başarır. Yüzüklü ise her seferinde olduğu gibi kaçar. Gül Pavyon ile ilgili öğrendikleri Yamaç’ı bir başka geçmişe daha götürür. Elinde İdris ve Meliha’ya ait bir fotoğraf vardır. Yamaç, karşısında bulunan Baykal’ın sahte olduğunu anlar. Sahte Baykal ise öldürüleceğini anlayarak Yamaç’a gerçek patronunun kimliğini açıklamaya karar verir. Tam bu sırada ise öldürülür.

Çukur 69. Bölümde Yaşanacaklar

Çukur’un yayınlanan yeni fragmanında Timsah tarafından Cumali’nin rehin alındığını görüyoruz. Timsah, Yamaç’ı beklerken karşısında Vartolu’yu bulur. Cumali ona dönüp burada ne işin var diye sorunca borcunu ödemek için geldiğini söyler. Timsah, Yamaç’ın gelmemesine sinirlenir. Medet ise olanları anlatmak için Yamaç’ın yanına gider. Kahvede oturan Yamaç’a durumun kritik olduğunu söyler. Yamaç’ın ardından Damla’da gelmek ister. Yamaç ona gelmiyorsun deyince Damla’nın ‘’Ben Sena değilim!’’ diye cevap vermesi Yamaç’ı sinirlendirir. Yamaç, abisini kurtarmak için mutlaka harekete geçecektir. Cumali, Medet ve Vartolu’nun giden bir kamyonun önünde bağlı olmaları ise bir sonraki sahnede ne olacağına dair kafalarda soru işareti yaratır. Bu üçlünün nasıl kurtulacağı, Yamaç’ın ne gibi bir plan yapacağı, geçmişle olan hesaplaşmaların nereye varacağı dizinin yeni bölümünde.

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