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Çukur 2. sezon 5. yeni bölümden ilk sahne! İdris Koçovalı ve Aliço'nun duygusal buluşması

DİZİ HABERLERİ  | 09.10.2018 00:41 | Son Güncelleme

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen 2. sezon 5. yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Çukur 38. yeni bölüm fragmanında, İdris’in kapıyı açınca karşısında Aliço’yu görüyor ve ikilinin duygu yüklü buluşması dikkat çekiyor. İdris, Aliço’yu içeri alırken, uzaktan onları izleyen Selim’in yüzüne kapıyı kapatıyor. İşte Çukur yeni bölümden ilk sahne...

Çukur 2. sezon 5. yeni bölümden ilk sahne! İdris Koçovalı ve Aliço'nun duygusal buluşması

Çukur’un 8 Ekim Pazartesi akşamı ekrana gelen 2. sezonun 4. bölümünde Yamaç bir yandan Cumali-Vartolu arasındaki gerilimi azaltmaya çalışırken, bir yandan da Çukur’u yeniden kazanmak için Çukur’dakilerin yardımını istedi. Çukur’dakilerin desteğini alamayan Yamaç, Vartolu ve Cumali güçlerini birleştirerek hedefleri uğruna harekete geçti. Saldırıdan sonra mahalleye Karaca ile geri dönen Ayşe, Çeto’nun karşısına çıktı. Afganlara verilecek parayı tahsil eden Cumali, Vartolu ile birlikte teslimatı yapacağı sırada husumetlisi Refik’in tuzağına düştü. Her şeyin bittiğini düşünen ikiliyi kurtaran ise Medet oldu. İdris’i bir gölge gibi takip eden Selim’in İdris’in karşısına çıktığı anda nefesler tutuldu. Yaptığı planla ham madde ile paraya ulaştığını düşünen Yamaç, Karakuzuların oyununa geldiğini anladı.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Mehmet Yılmaz Ak, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 15 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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