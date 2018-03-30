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Çukur 23. yeni bölüm fragmanı: Koçovalılarla uğraşılmayacağını öğreteceğiz! (Çukur son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 30.03.2018 07:41 | Son Güncelleme

Çukur'un nefes kesen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Pazartesi akşamları, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla Show TV’de ekrana gelen Çukur son bölümde Elvis, Koçovalı kadınları kaçırmıştı. Sonrasında ise Yamaç, Vartolu ve tüm adamları ile kurtarmaya gelenleri ise tuzağa düşürmüştü. Fragmanda silahların ateşlenmesi sonrasında kimle sağ çıkacak merak ediliyor. Çukur yeni bölüm fragmanında İdris Koçovalı, "Koçovalılarla uğraşmak neymiş göstereceğiz" diyor. İşte Çukur 23. yeni bölüm fragmanı

Çukur 23. yeni bölüm fragmanı: Koçovalılarla uğraşılmayacağını öğreteceğiz! (Çukur son bölüm izle)

Çukur 23. yeni bölüm fragmanı, izleyenlerin adeta nefesini kesti. Show TV'de pazartesi akşamları ekrana gelen ve izlenme rekorları kıran Çukur son bölümde Koçovalıların başına Elvis adında biri bela olmuştu. Yamaç'tan Baykal'ı isteyen Elvis, Koçovalı kadınları kaçırarak onlara meydan okumuştu. Son anda Nazım'ın haber vermesiyle yapılacak olan baskından haberdar olan Elvis, Yamaç ve Vartolu başta olmak üzere herkesi tuzağa düşürmüştü. Bu sahne ile sona eren 22. bölüm sonrasında ne olacak merak ediliyordu.

ÇUKUR 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 23. bölüm ilk tanıtımı yayınlandı. Silahların konuştuğu tanıtımda Vartolu ve Koçovalılar, kadınları kurtarıyor.Yamaç, Sena ve Sultan’ı sakinleştirmeye çalışırken, Sultan’ın gözyaşları dikkat çekiyor. İdris’in “Elvis’e Koçovalılarla uğraşılmayacağını öğreteceğiz!” sözleriyle meydan okuduğu anlar heyecanı yükseltiyor. Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana gelen 22. bölümü nefes kesti. Baykal tehlikesini ortadan kaldırmak için güçlerini birleştiren Yamaç ile Vartolu’nun, Baykal’a oyun oynadıkları an bölüme damga vurdu. Ancak Yamaç ve Vartolu’nun planı, Nazım’ın gizlice oyuna dahil olmasıyla alt üst oldu. Yamaç ile Vartolu, Baykal’ı Nazım’a kaptırdı. Baykal’ı kurtarmak üzere harekete geçen Elvis, Koçovalı kadınlarını kaçırarak tehlikeli bir hamlede bulundu.

Çukur son bölüm sansürsüz izle

Elvis’in kadınları tuttuğu depoyu öğrenen Koçovalılar ile Vartolu, hayatlarının en büyük şokunu yaşadı. Hepsinden bir adım önde hareket eden Elvis, iki tarafı da bozguna uğratarak hem onları tuzağa düşürdü hem de tam vaktinde Koçovalı kadınlarını alıp kaçmayı başardı. Elvis’in adamları tarafından etrafı sarılan Yamaç, Elvis’e kadınları bırakmasını söyledi. Elvis’in Koçovalı kadınlarını sıraya dizerek Yamaç’a izlettiği final sahnesinde gerilim doruk noktaya çıktı.

ÇUKUR SON BÖLÜM FİNAL SAHNESİ

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