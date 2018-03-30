Çukur 23. yeni bölüm fragmanı: Koçovalılarla uğraşılmayacağını öğreteceğiz! (Çukur son bölüm izle)

Çukur 23. yeni bölüm fragmanı, izleyenlerin adeta nefesini kesti. Show TV'de pazartesi akşamları ekrana gelen ve izlenme rekorları kıran Çukur son bölümde Koçovalıların başına Elvis adında biri bela olmuştu. Yamaç'tan Baykal'ı isteyen Elvis, Koçovalı kadınları kaçırarak onlara meydan okumuştu. Son anda Nazım'ın haber vermesiyle yapılacak olan baskından haberdar olan Elvis, Yamaç ve Vartolu başta olmak üzere herkesi tuzağa düşürmüştü. Bu sahne ile sona eren 22. bölüm sonrasında ne olacak merak ediliyordu.

ÇUKUR 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 23. bölüm ilk tanıtımı yayınlandı. Silahların konuştuğu tanıtımda Vartolu ve Koçovalılar, kadınları kurtarıyor.Yamaç, Sena ve Sultan’ı sakinleştirmeye çalışırken, Sultan’ın gözyaşları dikkat çekiyor. İdris’in “Elvis’e Koçovalılarla uğraşılmayacağını öğreteceğiz!” sözleriyle meydan okuduğu anlar heyecanı yükseltiyor. Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?