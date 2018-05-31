Çukur 32. yeni bölüm ilk sahnesi Show TV tarafından yayınlandı. Çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her pazartesi, Show TV’de ekrana gelen Çukur'da sezon finaline iki bölüm kaldı. Çukur son bölümde Yamaç, sonunda abisi Selim'in ihanetini anlıyor. Çukur yeni bölümde Selim - Yamaç yüzleşmesi gerçekleşmesi olacak mı? Çukur yeni bölüm ilk sahnesinde Nazım ile Emrah, Selim'i bu olay karşısında çağırıyor. Ama Selim, Yamaç'ın birşey bilmediğini söylüyor. Daha sonra ise bugün ne yaparsan kar diyerek gün sonunda saldırmaları gerekiyor. "Ya bugün Çukur'un son günü olacak ya da bizim" sözleri ise dikkat çekiyor. İşte Çukur yeni bölüm ilk sahnesi...

ÇUKUR 32. YENİ BÖLÜM İLK SAHNESİ

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur 31. son bölümde Yamaç, Aliço ile yaptıkları muhabbet sonrasında Selim'in aradıkları hain olduğunu ve birçok olayın arkasındaki kişi olduğunu anlıyor. Yamaç, bu gerçek karşısında şok oluyor. "Bana bunu yapmadın dimi abi" diye gözyaşları içinde kalan Yamaç, "Neden, ben sana ne yaptım?" der. Diğer tarafta bunalımda olan Sena, bir an için karşısında gördüğü kişinin eski sevgilisi olduğunu sanır ve bıçağı karnına saplar. Ama onun Saadet olduğunu anlayınca iyice bunalıma girer. Çukur yeni bölüm fragmanı, bu sahneler sonrasında merak edilmeye başlandı. Çukur son bölüm detayları haberimizde.