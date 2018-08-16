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Çukur'a bir transfer daha! Erkan Avcı kadroda!

ÇUKUR HABERLERİ  | 16.08.2018 10:15 | Son Güncelleme

Sezon finaliyle hayranlarını şoke eden Çukur'a yeni bölümler için transferler sürüyor! Berkay Ateş'ten sonra Çukur'a Erkan Avcı da dahil oldu

Çukur'a bir transfer daha! Erkan Avcı kadroda!

Show TV'nin Ay Yapım imzalı, başrollerini Erkan Kolçak Köstendil, Aras Bulut İynemli ve Ercan Kesal'ın paylaştığı Çukur, kısa sürede fenomen haline gelmişti. Yeni sezon hazırlıklarına devam edilirken, kadroya Erkan Avcı'nın katıldığı açıklandı.

Geçtiğimiz günlerde de başarılı oyuncu Berkay Ateş'in dizinin kadrosuna dahil olduğu ortaya çıkmıştı.

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ERKAN AVCI KİMDİR?

Erkan Avcı 1 Ocak 1982 Diyarbakır'da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi'ni bitiren başarılı oyuncu Karadayı dizisinde (Barut) Necdet Güney isimli karakteri canlandırarak ünlenmiştir. Zenne filminde oynadığı "Ahmet" rolüyle 2011 yılı, 48. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştır.

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'PAYİTAHT ABDÜLHAMİD' DİZİSİNDEN TRANSFER

Erkan Avcı, geçen sezon TRT'nin Payitaht Abdülhamit dizisinde Fehim Paşa karakterine hayat vermiş, sezon sonunda da senaryo gereği ölmüştü.

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