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Çukur'da Akın Koçovalı rolünü kim oynuyor? Burak Dakak kimdir? Çukur 66. son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 21.05.2019 00:53 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin 66. son bölümünde uzun süredir merakla beklenen Akın Koçovalı karakteri ortaya çıktı. Selim'in cezaevinde olan oğlu Akın Koçovalı, kendisine yapılacak saldırıyı bertaraf ederek babasının karşısına çıktı. Genç oyuncu Burak Dakak Çukur dizisine Akın Koçovalı rolüyle katıldı. Peki Akın Koçovalı rolündeki Burak Dakak kimdir? Burak Dakak hangi dizilerde oynadı? İşte Çukur 66. son bölümde Selim ve oğlu Akın Koçovalı'nın buluşma sahnesi.

Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Çukur, 20 Mayıs Pazartesi ekrana gelen 66. son bölümüyle nefesleri kesti. Haftaya sezon finali yapacak olan Çukur'un son bölümünde uzun süredir merakla beklenen Akın Koçovalı ortaya çıktı. Son olarak Gülperi dizisindeki başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Burak Dakak, Çukur'da Akın Koçovalı rolünü canlandırmaya başladı.

Yücel cezaevine girerek Akın sandığı kişiyle konuştu. Ancak ikna edemeyen Yücel, ölüm emrini verdi. Akın'ın yerine geçen genç ise cezaevinden çıkar çıkmaz Remzi tarafından öldürüldü. Akın’ın ölüm haberi Selim’e ulaştı. Aldığı haber karşısında şok olan Selim, Akın’ı teşhis etmek için hastaneye gitti. Morga giren Selim torbayı açınca yatanın Akın olmadığını anladı. Kendisine seslenen Akın’ı duyup arkasını dönen Selim karşısında onu görünce şaşırdı.

ÇUKUR'DA AKIN KOÇOVALI ROLÜNDEKİ BURAK DAKAK KİMDİR?

1998 yılında Ankara'da dünyaya gelen Burak Dakak, Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünü bitirdi. 2008 yılında küçük oyuncu olarak rol aldığı Doğruluk Ekseni dizisi ile kariyerine adım atmıştır. Ezel, Geniş Aile, Ekip, Benim Adım Gültepe, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Umuda Kelepçe Vurulmaz ve Diriliş Ertuğrul gibi dizilerde rol almıştır. Son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan Gülperi adlı dizide Hasan Taşkın karakterine hayat vermiştir.

BURAK DAKAK'IN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

2018 – Gülperi (Hasan) (TV Dizisi)
2018 – Diriliş Ertuğrul (Şehzade Gıyaseddin Keyhüsrev) (TV Dizisi)
2016-2017 – Umuda Kelepçe Vurulmaz (Onur) (TV Dizisi)
2015 – Muhteşem Yüzyıl Kösem (Şehzade Mehmet) (TV Dizisi)
2014 – Benim Adım Gültepe (Fevzi) (TV Dizisi)
2013 – Hıyanet Sarmalı (TV Dizisi)
2013 – Ekip (TV Dizisi)
2009 – Kendi Okulumuza Doğru
2009 – Geniş Aile (TV Dizisi)
2009 – Ezel (TV Dizisi)
2008 – Doğruluk Ekseni (TV Dizisi)

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