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Çukur'da Aliço'nun (Ali Çoban) babası kim? Salih Kalyon hangi rolde oynuyor? Çukur 3. sezon 2. bölümden ilk sahne!

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 17.09.2019 00:47 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin 3. sezon 2. yeni bölümünden ön izleme yayınlandı. Çukur yeni bölüm fragmanında ünlü bir oyuncunun kadroya katıldığı görüldü. Usta oyuncu Salih Kalyon, Aliço'nun babası rolüyle Çukur'a katıldı. Aliço'nun gerçek isminin ise Ali Çoban olduğu ortaya çıktı. Fragmanda, babası asker disiplininde yaşadığı görülen Aliço’nun Çukur’a dönme isteğini reddediyor. İşte Çukur yeni bölümden ilk fragman.

Show TV’nin fenomen dizisi Çukur’un kadrosuna usta bir isim daha dahil oldu. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Damla Sönmez, Perihan Savaş, Necip Memili ve Rıza Kocaoğlu’nun yer aldığı, yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk’ün oturduğu Ay Yapım imzalı dizinin kadrosuna usta oyuncu Salih Kalyon dahil oldu. Salih Kalyon dizide Aliço'nun babası rolünü canlandıracak.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 23 Eylül Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

“BEN ÇUKUR’A DÖNMEK İSTİYORUM!”
Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Sezon finalinin ardından herkesin büyük bir merakla beklediği Aliço’nun ekrana geldiği sahnede, babasıyla diyalogu dikkat çekiyor. Babası, asker disiplininde yaşadığı görülen Aliço’nun Çukur’a dönme isteğini reddediyor.

Çukur (2)

ÇUKUR YENİ SEZON İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?
Çukur’un ekrana gelen 3. sezonun ilk bölümünde Yücel’in oyunuyla babasını vurmak zorunda kalan Yamaç deliye dönerken, İdris’in ölümüyle Koçovalılar hayatlarının en büyük acısıyla karşı karşıya kaldı. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı Çukur’da hâkimiyeti Akın Koçovalı alırken, Efsun; Azer, Timsah ve Yücel’le Çukur’u ele geçirmek için işbirliği yaptı. Akın ve Azer, Çukur için Akın’la karşı karşıya gelirken, akıl hastanesine kapatılan Yamaç, hastaneden çıktı. Çukur’a gelen Yamaç olayların sorumlusunu öğrenmek isteyince Akın’ın beklediği fırsat önüne geldi. Vartolu Sadettin’den İdris’in katilini bulmasını isteyen Sultan, isteğiyle ekran başındakileri şaşırttı. Yücel ise en beklemediği anda Yamaç’ın planıyla hayati bir tuzakla karşı karşıya kaldı. Karısı ve çocuğunu kaybettiğini düşünen Yücel, akıl hastanesine kapatıldı; babasının yasını tutan Yamaç’ın gözyaşlarına hakim olamadığı final sahnesi ise izleyenleri derinden etkiledi.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Damla Sönmez, Cihangir Ceyhan, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Kubilay Aka, Hare Sürel gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Salih Kalyon yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Ahmet Melih Yılmaz, Lorin Merhart, Gizem Ergün eşlik ediyor.


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