Çukur'da dengeleri değiştirecek yeni isimler! Nur Sürer hangi rolde oynuyor? Çukur 69. yeni bölüm fragmanı izle!

Üçüncü sezonu büyük heyecanla beklenen Çukur, ekranlara hızlı bir giriş yaptı. İlk bölümüyle hem reytinglerde hem de sosyal medyada adını zirveye yazdıran dizinin yeni sezonu sürprizlerle devam ediyor.

Pazartesi günü yayınlanacak yeni bölümünün ilk sahnesinde usta oyuncu Salih Kalyon Aliço'nun babası olarak izleyicinin karşısına çıkıp herkesi şaşırtmıştı.

Sürer'in canlandıracağı Fadik ile Çetinkaya'nın hayat vereceği Makbule karakteri hikayeyi nasıl etkileyeceği merak edilirken şimdiden sosyal medyada konuşulmaya başlandı. 'Çukur'un üçüncü sezon ikinci bölümü 23 Eylül Pazartesi akşamı Show TV'de ekranlara gelecek.

ÇUKUR 69. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Düşmanlarının peşine düşen Yamaç, Baykal’ın kızı Efsun’un da karşısına çıkacak.

Yamaç’ın intikam planının devamı merakla beklenirken Efsun ile yaşayacağı sürpriz anlar, ikisi için de her şeyi değiştirecek. İdris’in ölümünün ardından Yamaç’ın yokluğunda Çukur’a sahip çıkmaya çalışan Karaca, Akın’ın yaptığı hamle ile kendisini tehlikeye atacak. Bu tehlike karşısında yardım alacağı isimlerse ekran başındakileri şaşırtacak. Babasının intikamını almak için bir an önce harekete geçmek isteyen Cumali, Vartolu Salih’ten yardım isteyecek.

Cumali’nin yaşayacağı heyecan dolu anlar merak konusuyken, Salih kimsenin beklemediği bir hamle yapacak. Kardeşinin düğünü için Adana’ya giden Azer, hayatının en büyük sınavını verecek.

