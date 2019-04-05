Çukur'da Sena ölüyor! Sena'yı vuran siyah yüzüklü kim? Çukur 60. yeni bölüm fragmanı izle

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur’un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı.

KOÇOVALILAR SENA’NIN ÖLÜMÜYLE YIKILIYOR!

Cumali, Selim ve Yamaç’ın, Sena’nın cansız bedenini Çukur’a getirdiği tanıtımda, Sena’yı kucağından indirmeyen Yamaç’ın perişan hali yürekleri dağlıyor. Sena’yı gören İdris’in yaşadığı acı derinden hissedilirken, şoke olan Aliço’nun tepkisi izleyenleri duygulandırıyor. Gözyaşlarının sel olduğu tanıtımda bir kayıp daha veren Koçovalıların, bu büyük acıyla nasıl yüzleşeceği merakla bekleniyor.

“Çukur” merakla beklenen yeni bölümüyle 8 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukur’un 8 Nisan Pazartesi akşamı ekrana gelecek 2. sezonun 27. bölümünde Yamaç ve Selim, Sena’yı bulmak için zamanla yarışacak. Yüzüklü’nün, Sena’yla karşı karşıya gelmesi ve beklenmedik planını uygulaması, dengeleri sonsuza kadar değiştirecek.

YAMAÇ VE MAHSUN ARASINDA BÜYÜK KAPIŞMA

Koçovalıların arkasından iş çevirerek değerli taşların Sedatların eline geçmesini sağlayan Uluç, Koçovalıları zor duruma düşüren bir hamlede bulunacak. İdris ve Meliha’nın geçmişinden gelen bir sır ise Yüzüklü’yle ilgili bazı ipuçlarını gün yüzüne çıkaracak. Yamaç, Mahsun’un izini yakalarken, ikili arasında yaşanacak aksiyon dolu yüzleşme nefesleri kesecek.