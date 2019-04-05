Mynet Trend

Çukur'da Sena ölüyor! Sena'yı vuran siyah yüzüklü kim? Çukur 60. yeni bölüm fragmanı izle

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 05.04.2019 23:09 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin merakla beklenen 60. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çukur yeni bölümde, Yamaç'ın Sena ölüyor. Yamaç, Sena'nın cansız bedenini kucağından indirmiyor. Sena'nın öldüğünü gören İdris Koçovalı, Vartolu ve Aliço gözyaşlarına boğuluyor. Peki Çukur'da Sena'yı kim öldürdü? Sena'yı vuran siyah yüzüklü kişi kim? Dilan Çiçek Deniz Çukur'dan ayrıldı mı? İşte Çukur 60. yeni bölümden

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur’un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı.

KOÇOVALILAR SENA’NIN ÖLÜMÜYLE YIKILIYOR!
Cumali, Selim ve Yamaç’ın, Sena’nın cansız bedenini Çukur’a getirdiği tanıtımda, Sena’yı kucağından indirmeyen Yamaç’ın perişan hali yürekleri dağlıyor. Sena’yı gören İdris’in yaşadığı acı derinden hissedilirken, şoke olan Aliço’nun tepkisi izleyenleri duygulandırıyor. Gözyaşlarının sel olduğu tanıtımda bir kayıp daha veren Koçovalıların, bu büyük acıyla nasıl yüzleşeceği merakla bekleniyor.

Çukur (2)

“Çukur” merakla beklenen yeni bölümüyle 8 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Çukur’un 8 Nisan Pazartesi akşamı ekrana gelecek 2. sezonun 27. bölümünde Yamaç ve Selim, Sena’yı bulmak için zamanla yarışacak. Yüzüklü’nün, Sena’yla karşı karşıya gelmesi ve beklenmedik planını uygulaması, dengeleri sonsuza kadar değiştirecek.

Çukur (5)

YAMAÇ VE MAHSUN ARASINDA BÜYÜK KAPIŞMA
Koçovalıların arkasından iş çevirerek değerli taşların Sedatların eline geçmesini sağlayan Uluç, Koçovalıları zor duruma düşüren bir hamlede bulunacak. İdris ve Meliha’nın geçmişinden gelen bir sır ise Yüzüklü’yle ilgili bazı ipuçlarını gün yüzüne çıkaracak. Yamaç, Mahsun’un izini yakalarken, ikili arasında yaşanacak aksiyon dolu yüzleşme nefesleri kesecek.

Çukur (1)2

Hiçbir gücün Sena’yla ikisini ayıramayacağını düşünen Mahsun’u ve Sena’yı büyük bir sürpriz bekleyecek.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Berkay Ateş, Tansu Biçer, Hare Sürel, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, Serhat Özcan, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Gökşen Ateş eşlik ediyor.


Erkek arkadaşını başka kadınla görünce çılgına döndü!Erkek arkadaşını başka kadınla görünce çılgına döndü!
İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın o çok konuşulan kostümleri!İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın o çok konuşulan kostümleri!
Efsane yönetmen bu 7 şeyden vazgeçemiyor!Efsane yönetmen bu 7 şeyden vazgeçemiyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çukur 60. yeni bölüm fragmanı izle çukur fragman çukur sena öldü mü Dilan Çiçek Deniz

En Çok Okunan Trend Haberler

Az daha yıkıyorlardı! Evini içini görünce şoke oldular!

Az daha yıkıyorlardı! Evini içini görünce şoke oldular!

'Komünist Başkan' göreve böyle başladı!

'Komünist Başkan' göreve böyle başladı!

5 saat boyunca seks yaptı, kalp krizinden hayatını kaybetti!

5 saat boyunca seks yaptı, kalp krizinden hayatını kaybetti!

Herkes oraya akın etti, oteller tamamen doldu! Tunç Soyer de katıldı

Herkes oraya akın etti, oteller tamamen doldu! Tunç Soyer de katıldı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu böyle veda etti

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu böyle veda etti

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ünlü Youtuber 2. soruda elendi! Arkadaşı gülme krizine girdi

Ünlü Youtuber 2. soruda elendi! Arkadaşı gülme krizine girdi

Sen Anlat Karadeniz'de anlaşmazlık çıktı dizinin yıldızı apar topar öldürüldü

Sen Anlat Karadeniz'de anlaşmazlık çıktı dizinin yıldızı apar topar öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin o çok konuşulan kostümleri böyle hazırlanıyor!

İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın o çok konuşulan kostümleri!

Yönetmen Quentin Tarantino'nun 7 çekim tekniği

Efsane yönetmen bu 7 şeyden vazgeçemiyor!

30'uncu Ankara Uluslararası Film Festivali başlıyor

30'uncu Ankara Uluslararası Film Festivali başlıyor

Neden kan içtikleri ortaya çıktı!

Neden kan içtikleri ortaya çıktı!

Peaky Blinders'ın 5. sezonu hakkında bilinmesi gerekenler!

Peaky Blinders'ın 5. sezonu hakkında merak edilenler!

Survivor siyah ve beyaz takım yarışmacıları kimler? Survivor 2019'da kim hangi takıma geçti? İşte yeni kurallar

Survivor'da büyük değişiklik! Yeni takımlar belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.