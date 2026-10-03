Araştırma ortaya koydu: Uzmanlara göre ömrü uzatan 8 spor dalı

Daha uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmek isteyenler için düzenli fiziksel aktivite önemli bir yere sahip. Uzmanlar, hareketsiz yaşam tarzından uzak durmanın yanı sıra farklı egzersiz türlerini bir arada uygulamanın da fiziksel kapasitenin korunmasına yardımcı olabileceğine dikkat çekiyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta fiziksel aktivite önerisinin yanı sıra, daha fazla hareket etmenin de sağlık açısından ek faydalar sağlayabileceği belirtiliyor. Özellikle yaş ilerledikçe kas kütlesinin korunması için ağırlık ve direnç egzersizleri önem taşıyor.

ÖMRÜ UZATAN 8 SPOR DALI

INC.com'da yer verilen ve Mayo Clinic Proceedings'te yayımlanan, Copenhagen City Heart Study verilerine dayanan bir araştırmada farklı sporların uzun ömürle ilişkisi incelendi.

25 yıl boyunca sürdürülen çalışmada binlerce kişinin egzersiz alışkanlıkları değerlendirildi. Araştırmada bazı sporları düzenli yapan kişilerin yaşam süresiyle ilgili dikkat çekici sonuçlara ulaşıldı.

Çalışmada uzun yaşamla ilişkilendirilen sporlar ve araştırmada belirtilen yaşam süresi farkları şöyle sıralandı:

1. Tenis — 9,7 yıl

Araştırmada tenis, en yüksek yaşam süresi farkıyla öne çıkan spor oldu. Tenisin fiziksel aktivitenin yanı sıra sosyal etkileşim de sağlamasının bu sonuçta rol oynayabileceği değerlendiriliyor.

2. Badminton — 6,2 yıl

Badminton da uzun yaşamla ilişkilendirilen sporlar arasında ikinci sırada yer aldı. Özellikle bir partnerle oynanabilmesi, fiziksel aktivitenin yanında sosyal bir ortam oluşturmasını sağlıyor.

3. Futbol — 4,7 yıl

Takım halinde oynanan futbol, hem fiziksel hareketliliği hem de sosyal etkileşimi bir araya getiriyor. Araştırmada futbol oynayan kişilerde de yaşam süresi açısından dikkat çekici bir fark görüldü.

4. Bisiklet — 3,7 yıl

Bisiklete binmek, düzenli kardiyovasküler aktivite sağlayan sporlar arasında yer alıyor. Araştırmada bisiklet de uzun yaşamla ilişkilendirilen aktivitelerden biri oldu.

5. Yüzme — 3,4 yıl

Tüm vücudu çalıştıran yüzme, eklemlere daha düşük yük bindiren egzersiz seçeneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Araştırmada yüzme de daha uzun yaşamla ilişkilendirildi.

6. Koşu — 3,2 yıl

Koşu, düzenli yapılabilen ve kardiyovasküler kapasiteyi destekleyen aktiviteler arasında bulunuyor. Araştırmada koşu yapan kişilerde de yaşam süresi açısından fark gözlemlendi.

7. Kalistenik — 3,1 yıl

Şınav, mekik ve benzeri vücut ağırlığı egzersizlerini kapsayan kalistenik, kas gücünü destekleyen aktivitelerden biri. Araştırmada bu egzersiz türü de uzun yaşamla ilişkilendirildi.

8. Spor salonu aktiviteleri — 1,5 yıl

Spor salonunda yapılan farklı egzersizler de araştırmada yaşam süresiyle ilişkilendirilen aktiviteler arasında yer aldı. Özellikle yaş ilerledikçe kas kütlesini ve gücünü korumaya yönelik çalışmalar önem taşıyor.

EGZERSİZDE SOSYAL ETKİLEŞİM DE ÖNEMLİ

Araştırmada dikkat çeken noktalardan biri de egzersizin sosyal boyutu oldu. INC.com'un aktardığı değerlendirmeye göre tek başına egzersiz yapan kişiler, hareketsiz yaşayanlara kıyasla daha uzun yaşarken, partnerle egzersiz yapan veya takım sporlarına katılan kişilerde daha belirgin bir ilişki gözlendi.

Araştırmacılar, fiziksel aktivitenin sağladığı faydaların sosyal etkileşimle birlikte artabileceği sonucuna vardı.

Sosyalleşmenin sağlık üzerindeki etkileri yalnızca sporla sınırlı değil. Harvard Üniversitesi'nde onlarca yıl sürdürülen bir araştırmada da güçlü sosyal ilişkilerin mutluluk ve yaşam kalitesiyle ilişkili olduğu, aktif bir sosyal hayatın yaşla birlikte görülebilen bilişsel gerilemeye karşı destekleyici olabileceği ortaya konuldu.