Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

Show TV'nin Ay Yapım imzalı fenomen dizisi Çukur'un 19 Şubat Pazartesi akşamı yayınlanan 17. bölümüne, Sena'nın ağabeyi Komiser Emrah rolüyle genç oyuncu Alperen Duymaz katıldı. Bodrum Masalı dizisinde Ateş rolüyle tanınan Alperen Duymaz'ın canlandırdığı Komiser Emrah rolü sosyal medyada tepki topladı.

Diziye hızlı bir giriş yapan Emrah, Vartolu'nun uyuşturucu ürettiği çiftliği tek başına basarak havaya uçurdu. Son sahnelerde ise Çukur'a baskın düzenleyen Emrah, İdris Koçovalı da dahil onlarca kişiyi gözaltına aldı. Çukur'un yeni anti kahramanı Emrah Amir'in tepki çeken sahnesi ise trafik polisini azarladığı anlar oldu. Kullandığı araçla tehlikeli hareketler yapan ve makas atan Komiser Emrah'ı trafik polisi ceza yazmak için durdurdu. Ancak buna çok sinirlenen Emrah, harita açarak kendisini Kars Digor'a göndereceğini söyleyerek azarladı. Bu sahneler sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Twitter'da Emrah Amir hashtag'i TT listesine girdi.

Dizide geçen hafta öldürüldü gibi gösterilen ve son bölümde cenazesi kaldırılan Vartolu'nun da hiç bir sahnede rol almaması seyircinin tepkisini çeken diğer konu oldu. Dizinin hayranlarını Emrah karakterini sevmezken, Vartolu'yu özlediklerini ve onsuz dizinin tadı olmadığı yorumlarını yaptılar.