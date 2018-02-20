MAGAZİN

Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

ÇUKUR HABERLERİ  | 20.02.2018 01:49 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin 17. bölümüne yeni katılan Alperen Duymaz'ın canlandırdığı Emrah Amir karakteri sosyal medyada tepki topladı. Çukur'un son bölümünde, Emrah Amir'in kendisini makas attığı için durduran trafik polisine sergilediği tavırlar dizinin hayranlarını kızdırdı. Çukur seyircisi sosyal medyada, dizinin yeni anti kahramanı Emrah'a tepki gösterirken, son bölümde görünmeyen Vartolu nerede sorusu çok konuşuldu. Çukur seyircisi Vartolu yokken Emrah karakterinin ön plana çıkartılmasını eleştirdi.

Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

Show TV'nin Ay Yapım imzalı fenomen dizisi Çukur'un 19 Şubat Pazartesi akşamı yayınlanan 17. bölümüne, Sena'nın ağabeyi Komiser Emrah rolüyle genç oyuncu Alperen Duymaz katıldı. Bodrum Masalı dizisinde Ateş rolüyle tanınan Alperen Duymaz'ın canlandırdığı Komiser Emrah rolü sosyal medyada tepki topladı.

Diziye hızlı bir giriş yapan Emrah, Vartolu'nun uyuşturucu ürettiği çiftliği tek başına basarak havaya uçurdu. Son sahnelerde ise Çukur'a baskın düzenleyen Emrah, İdris Koçovalı da dahil onlarca kişiyi gözaltına aldı. Çukur'un yeni anti kahramanı Emrah Amir'in tepki çeken sahnesi ise trafik polisini azarladığı anlar oldu. Kullandığı araçla tehlikeli hareketler yapan ve makas atan Komiser Emrah'ı trafik polisi ceza yazmak için durdurdu. Ancak buna çok sinirlenen Emrah, harita açarak kendisini Kars Digor'a göndereceğini söyleyerek azarladı. Bu sahneler sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Twitter'da Emrah Amir hashtag'i TT listesine girdi.

Dizide geçen hafta öldürüldü gibi gösterilen ve son bölümde cenazesi kaldırılan Vartolu'nun da hiç bir sahnede rol almaması seyircinin tepkisini çeken diğer konu oldu. Dizinin hayranlarını Emrah karakterini sevmezken, Vartolu'yu özlediklerini ve onsuz dizinin tadı olmadığı yorumlarını yaptılar.

İşte sosyal medyadaki Vartolu ve Emrah karakteriyle ilgili yorumlardan bazıları:

cukur-twitter-1

cukur-twitter-2

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Çukur'da yeni dönemin başladığı 17. bölümde Vartolu'nun ölüm haberi tüm mahalleye yayıldı. İdris uzun zaman sonra ilk kez rahatlarken Yamaç'ın odağında Vartolu'ya saldıranların kim olduğunu bulmak vardı. Vartolu'nun ölüm haberini alan Saadet belli etmemeye çalışsa da yıkıldı. Deren'den Nazım'ı öğrenen Yamaç peşine Aliço'yu taktı. Aliço, Nazım'ın ofisinden çıkıp İdris'le buluşan Hale'yi görünce sarsıldı. Çukur'dan gitmeleri için Yamaç'ın 1 hafta süre tanıdığı Vartolu'nun adamlarının uyuşturucu imalatı yaptıkları çiftlik, Çukur'da ilk kez görülen polis amiri Emrah tarafından basılıp yerle bir edildi. Bu arada Akşın, Celasun'un kendisinden uzaklaşma sebebinin Karaca değil de annesi olduğunu öğrenince Karaca'ya yaptıklarından dolayı çok üzüldü. Ayşe'nin kendi isteğiyle kaçtığını öğrenen Selim ise deliye döndü, Ayşe'yi otel odasında bırakıp sadece Karaca'yı alarak eve gitti. İdris'in oğlunu bulmaya çalışan Paşa, Celasun'un serbest bıraktığı Kasım'dan çocuğun Vartolu olduğunu öğrenince kalp krizi geçirip yere yığıldı. Paşa'yı öldürmeyi kafaya koyan Medet ise son anda birileri tarafından engellendi. Bölüme damgasını vuran sahnelerden biri, Çukur'a fırtına gibi giren Emrah'la Yamaç'ın karşılaşması oldu. Yamaç'ı şaşırtmayı başaran Emrah, Çukur'da Meke, Emmi, Selim ve Paşa haricindeki tüm adamları gözaltına aldı. Bu adamlara İdris Koçovalı da dahildi. Bölümün final sahnesinde Komiser Emrah’ın Sena'nın abisi olduğu ortaya çıktı.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Ahmet Tansu Taşanlar, Nebil Sayınve Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Burak Sergen yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Elif Doğan, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Doruk Nalbantoğlu, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen 18. bölümü 26 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çukur çukur 17. bölüm emrah amir alperen duymaz

En Çok Okunan Haberler

Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

Nevşin Mengü, Adnan Oktar'ın kanalında

Nevşin Mengü, Adnan Oktar'ın kanalında

Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...

Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...

Tarikatlar arası kavga çıktı! Cübbeli Ahmet'e şok yanıt: Kimsin ulan sen!

Tarikatlar arası kavga çıktı! Cübbeli Ahmet'e şok yanıt: Kimsin ulan sen!

Saadet zinciri kurana kötü haber

Saadet zinciri kurana kötü haber

Balıkesir'de dehşet! Görücüye gittiği evde katliam yaptı: 3 ölü, 4 yaralı

Balıkesir'de dehşet! Görücüye gittiği evde katliam yaptı: 3 ölü, 4 yaralı

İlginizi Çekebilir

Çukur 16. bölümde şok final sahnesi! Vartolu öldü mü yaşıyor mu?

Çukur 16. bölümde şok final sahnesi! Vartolu öldü mü yaşıyor mu?

RTÜK Çukur dizisi için harekete geçti!

RTÜK Çukur dizisi için harekete geçti!

Çukur dizisine bomba transfer!

Çukur dizisine bomba transfer!

Çukur'da Vartolu'nun kardeşi olduğunu öğrenen Yamaç yıkıldı!

Çukur'da Vartolu'nun kardeşi olduğunu öğrenen Yamaç yıkıldı!

Çukur son bölümde Yamaç Vartolu'yu can evinden vurdu!

Çukur son bölümde Yamaç Vartolu'yu can evinden vurdu!

Okuyucu Yorumları 52 yorum
Türkiye Cumhuriyeti devletinin Bekası için Vatandaşın huzur ve Refahı için gece gündüz çalışan canını ortaya koyan Kahraman Polis teşkilatımızın mensuplarının Zoruna gitmiştir bu sahne,kalpleride kırılmıştır izleyiciler Haklı, Yapımcı Şirket ve Oyuncular Polislerden özür dilemelidir. RTÜK inşallah gerekeni yapar Ve cezasını verir şahsen bende Şikayet ettim.
güzel bir dizi tek sahneyle nasıl antipatik olur izlettirdiniz bize vartolu şart onsuz olmuyor
Maalesef çok sevilen ve izlenen bi dizi dün itibariyle kendi fişini çekti. Vatana hizmet kutsaldır. Dahili muhafazanın temsilcisi polisler bu vatanın onuru, GURURUDUR !!!!
19.02.2018 tarihinde yayınlanan Çukur Dizisinde Komser olarak Diziye dahil olan şahsın Polisimize karşı yer beğen kendine şeklinde ifadeleri Polisimize Karşı yapılan bir hakaret olarak algılıyor ve bu sebepten ötürü, yayın sonrası özür metninin yayınlanması hususunda Kanalınızın gereğini yapması hususunda bilgilerinizi arz ediyorum.
vartolu candır
çıkardılar emrah diye bir karakter ama senaryo karaktersizleşti polismi soytarımı jip binen polis o sahneden sonra izlemedim birdahada izlemem
ÇOK KÖTÜ BİR SAHNE DİZİNİZ SENARİT YÖNETMEN VE YAPIMCISI HEMEN TÜM TÜRK POLİSİNDEN VE TÜRK MİLLETİNDEN ÖZÜR DİLEMELİDİR. KENDİLERİNİ KINIYORUZ.
İlgi çeken dizinin en saçma senaryosunu dün izledik maalesef
Memleketin iç güzelliğini aynen diziye yansıtmışlar. Seyircinin kızmaya hakkı yok gerçek bu.
Kesinlikle Türk polisimize böyle davranmamalıydı. sonuçta işini yapıyordu. Ne yani komser olması trafik kurallarını yıkacağını haklı mi gösteriyor. çok sevdiğim bir dizi ancak aşırı kızdım. fazla abartılı davranıyor olmamış bu komser
dizideki mesaj zibidi kesimi cesaretlendirip trafik magandalığına özendiriyor.
hayır yani sahnenin anlamı neydi ? filmle çok alakasızdı..
türk polisi amir de olsa memurda olsa vatandaşa örnek olur canı istediği için makas atamaz ve görevini yapan memuru azarlayamaz berbat ve kötü bir sahne şimdiden antipati uyandıran bir karakter
zaten memleket maganda dolu. bunları izleyip özeneceklerle beraber ortalık iyice karışır heralde! polisi böyle küçük düşürmeye kimsenin hakkı yok!
Adam bir gerçeği ortaya koydu niye kızıyorsunuz ki?
Bu kadar rezalet bir film olmaz , resmen Türk polisi aşağlanıyor. Trafik polisi müneccim sanki her kırmızı arabayla gezen, polis amiri oluyor. İyice saçmaladılar...
böyle diziler yüzünden memleket bu tiplere özenen serserilerle dolu
Kurtlar Vadisi'ne çevirdiniz güzelim diziyi. Yazıklar olsun.
saçma sapan bir sahne yapmışlar !
Maalasef gerçekçi bir sahne çekilmiş.. Hatta az bile yapmış.. Gerçekte bu diziden daha kötü bir durum var...
bu diziyi bundan sonra sadece emrah amir seyreder !!!
Gerçeğe vurgu yapılmış, espri katılmış lakin eksiği var fazlası yok.Memleket gerçegi
dün gece kendi ipini çektiler bence trasa bağladı film
dizinin içine etmiş bu sahne
bende sevmedim polisimize yapılan saygısızlığı
niye tepki gösteriyorsunuz ki gercekte de öyle degil mi
Hemen kzımaya gerek yok Memlekette böyle ayarsız Polisler yokmu? Niye kızıyorsunuz Daha dün çorbacıda milletin kafasına silah dayıyan polisi unuttunuzmu? Fuhuş çetelişi yüzünden sorguya alınan emniyet amirini unuttunuzmu İşte bunların gerçek halini millete gösteriyor kızmaya gerek yok Devletin kendine verdigi makamı kendi menfatına kullananları gösteriyor Sanki bu ülkede hiç yokmus gibi tepki vermisiniz
çok basite indirgemisler diziyi katletti yapımcı, akıl mantık almıyor izleyici olarak övdüğüm diziyi ne hale getirdiniz soğuduk diziden polisin ilk giriş sahnesi felekat dizide deli varsa yamaç tı . poisten deli değil zır deli çıkarttılar. tek başına oynasın polis diziyi de otursun kendi izlesin
bir polisin trafik polisine görevini yaptığı için bu şekilde davranması çok saçma gereksiz ve hatsizlik , neden seni ve arabanı tanıyacak polisler kaldı ki kötü örnek olarak diğer insanların hayatını tehlikeye atıyorsun , bu sahneden dolayı film den soğudum
çukur çukur olalı byl rezalet görmedi türk polisini byl aşağlamak ta ne demek kendine yer beğen türk bayrağının dalgalandığı her yerde görev yapar kahraman türk polisi acilen kamoyuna bir özür açıklanması gerekiyor yoksa çukur tam çukura düşer izleyici tarafından
Şerefli Türk Polisini resmen aşağıladılar.Bir vatandaş olarak ben utandım yazıklar olsun.
Gökhan Horzum hiç yakıştımı senaryo nereden nereye geldi. bu bölüm hiç hoşuma gitmedi.
Dün akşamki çukur bölümünü izleyen seyirciler dikkat etmişler ise tabutu ters taşıyorlardı yönetmeni kutluyorum
Toplum olarak doğruları görmek zorumuza gidiyor. Ama gerçekte de bu amir tayfası aynen memurlara bu şekilde davranıyor. Tehdit ve mobing.
terbiyesizce yazılmış ve oynanmış seyrettiğim tek diziydi anında soğudum
kısa ve öz bence o trafik polisi cezayı kesmeliydi.Hepsi bu.Asıl korktuğum ise şimdi bu diziyi izleyenlerin çoğu ile bugün trafikte biz uğraşacağız.Ah ahh kaçtane özenti Emrah amir çıkacak bugün yine makas atan işte sırf bu yüzden bu örneği çürütecek bir tavırda olmalıydı.
DİZİYİ İZLEYEN BİRİYDİM.BİR POLİSE YAPILAN BU MUAMELE ASLA YAKISMADI GEREKEN CEZANIN VERİLMESİNDEN YANAYIM..
şarktan gelen hangi adamın altında kırmızı jip varmış...teşkilatta böyle amir de yok böyle tipde...LÜTFEN POLİSİ KOMİK DURUMA DÜŞÜRMEYİN....film de olsa
gömdü polisleri bune laubalilik emrah komseri dizide istemiyoruz
trafikte makas atanlar azdı zaten komiser arkadaş,ta onlara örnek oldu bravo.trafik polisi arkadaş,ta kem küm edeceğine cezayı yapıştısa ya neticede komiser suçlu kovalamıyor keyfine makas atıyor.
Diğer Haberler
Çukur 18. bölümden ilk sahne! Medet'in vurduğu Selim öldü mü?

Çukur 18. bölümden ilk sahne! Medet'in vurduğu Selim öldü mü?

Çukur 17. bölüm fragmanı yayınlandı! 'Vartolu Saadettin öldü'

Çukur 17. bölüm fragmanı yayınlandı! 'Vartolu Saadettin öldü'

Çukur'a katılan Alperen Duymaz, Komiser Emrah karakteriyle tüm dengeleri değiştirecek

Çukur'a katılan Alperen Duymaz, Komiser Emrah karakteriyle tüm dengeleri değiştirecek

Çukur 16. bölümde şok final sahnesi! Vartolu öldü mü yaşıyor mu?

Çukur 16. bölümde şok final sahnesi! Vartolu öldü mü yaşıyor mu?

Çukur 17. bölümden ilk sahne! Vartolu'nun tabutunu taşıyorlar

Çukur 17. bölümden ilk sahne! Vartolu'nun tabutunu taşıyorlar

Çukur 16. bölüm 2. fragmanında büyük şok! Vartolu ölüyor mu?

Çukur 16. bölüm 2. fragmanında büyük şok! Vartolu ölüyor mu?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.