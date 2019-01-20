Çukur'da Yamaç'la konuşan gizemli karakter kim? Çukur 49. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur dizisi üç haftalık aranın ardından bomba gibi bir bölümle ekrana dönüyor. Çukur'un heyecanla beklenen 49. yeni bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Fragmanda duyulan “Kökünüzde ölüm var Yamaç, kökünde ölüm var. Kökünde ölüm olanın dalında da ölüm olur!” sözleri gerilimi yükseltiyor. İntikam için geri dönen Çeto ve Mahsun’un ortalığı savaş alanına çevirdiği, Koçovalıların vurulan Yamaç’a, bunu kimin yaptığını anlamaya çalıştığı tanıtımda, gizemli kişinin “Yaşamak istediğine emin misin?” sorusu merak uyandırıyor.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM ÖN İZLEME

YAMAÇ’I KİM VURDU? MEDET Mİ YOKSA KEMAL Mİ?

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 2. sezonun 16. bölümünde aldığı kurşun darbeleri ile ağır yaralanan Yamaç Koçovalı, büyük bir yaşam savaşı verecek. Koçovalılar, yaşadıkları kayıplar sonrasında Yamaç’ın vurulmasıyla yeni bir sınavdan geçecekler. İdris, bir oğlunu daha kaybetme korkusuyla yüzleşecek. Harekete geçen Koçovalı Kardeşler, haini ne pahasına olursa olsun bulmak için mücadele edecekler. Çukur’dan çıkmak zorunda kalan Çeto ve Mahsun ise onları bu hale getirenlerden hesap soracaklar. Mahalleye geri dönen Cumali ve Emmi, karşılarında o hatırladıkları Çukur’u bulamayacaklar. Vartolu ve Cumali arasındaki gerilim ise giderek büyüyecek. Yamaç’ı kim vurdu, Çukur toparlanabilecek mi sorularının cevabı merakla beklenecek.