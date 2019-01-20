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Çukur'da Yamaç'la konuşan gizemli karakter kim? Çukur 49. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 20.01.2019 22:09 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin 49. yeni bölümünden 2. fragman ve ön izleme yayınlandı. Çukur'un yeni bölümünde Cumali ve Vartolu’nun hesaplaştığı anlar nefes kesiyor. İntikam için geri dönen Çeto ve Mahsun’un ortalığı savaş alanına çevirirken, Yamaç ise hastanede ölüm kalım savaşı veriyor. Çukur'da 'Yamaç'ı kim vurdu?' sorusu yanıt bulacak mı? Yeni bölümde Yamaç'ın yanına gelen ve 'Yaşamak istediğine emin misin?' diye soran kişinin kim olduğu ise merak uyandırdı. İşte Çukur 49. yeni bölüm fragmanları.

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur dizisi üç haftalık aranın ardından bomba gibi bir bölümle ekrana dönüyor. Çukur'un heyecanla beklenen 49. yeni bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Fragmanda duyulan “Kökünüzde ölüm var Yamaç, kökünde ölüm var. Kökünde ölüm olanın dalında da ölüm olur!” sözleri gerilimi yükseltiyor. İntikam için geri dönen Çeto ve Mahsun’un ortalığı savaş alanına çevirdiği, Koçovalıların vurulan Yamaç’a, bunu kimin yaptığını anlamaya çalıştığı tanıtımda, gizemli kişinin “Yaşamak istediğine emin misin?” sorusu merak uyandırıyor.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM ÖN İZLEME

YAMAÇ’I KİM VURDU? MEDET Mİ YOKSA KEMAL Mİ?
Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 2. sezonun 16. bölümünde aldığı kurşun darbeleri ile ağır yaralanan Yamaç Koçovalı, büyük bir yaşam savaşı verecek. Koçovalılar, yaşadıkları kayıplar sonrasında Yamaç’ın vurulmasıyla yeni bir sınavdan geçecekler. İdris, bir oğlunu daha kaybetme korkusuyla yüzleşecek. Harekete geçen Koçovalı Kardeşler, haini ne pahasına olursa olsun bulmak için mücadele edecekler. Çukur’dan çıkmak zorunda kalan Çeto ve Mahsun ise onları bu hale getirenlerden hesap soracaklar. Mahalleye geri dönen Cumali ve Emmi, karşılarında o hatırladıkları Çukur’u bulamayacaklar. Vartolu ve Cumali arasındaki gerilim ise giderek büyüyecek. Yamaç’ı kim vurdu, Çukur toparlanabilecek mi sorularının cevabı merakla beklenecek.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Çukur’un ekrana gelen 2. sezonun 15. bölümünde Cumali ile Selim arasındaki çocukluklarından kalan bir anı izleyen ekran başındakiler, bugüne döndüklerinde Selim ve Cumali’nin yıllar sonra karşı karşıya geldiklerini gördüler. Saadet ve oğlunun hasretiyle yanıp tutuşan ve bu uğurda Çeto’nun dediklerini yapan Vartolu, Selim’in Lal Fındık’ı vurmasıyla Saadet ve oğluna kavuştu. Ersoy’un kendilerine ihanet ettiğini öğrenen Çeto’nun Ersoy’u öldürdüğü sahne, bölümün en çok konuşulan anları arasına adını yazdırdı. Ersoy’la buluşacağını düşünen Yamaç, karşısında tanıdığı bir yüzü gördü ve kurşunlarının hedefi oldu.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Mehmet Yılmaz Ak, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Halil Babür, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 21 Ocak Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Mehmet Yılmaz Ak, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Halil Babür, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Çukurla tümsekle uyutun milleti....
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