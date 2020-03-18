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Çukur dizisinden Nejat İşler ayrıldı mı? Çağatay Erdenet'e ne oldu? Nejat İşler'den Çukur'a veda paylaşımı

DİZİ HABERLERİ  | 18.03.2020 02:16 | Son Güncelleme

Nejat İşler Çukur dizisine veda etti. Çukur'da Koçovalılar'ın en büyük düşmanı Çağatay Erdenet rolüne hayat veren usta oyuncu Nejat İşler fenomen diziden ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Çukur dizisinden Nejat İşler ayrıldı mı? Çağatay Erdenet'e ne oldu? Nejat İşler'den Çukur'a veda paylaşımı

Çukur dizisine 82. bölümde Çağatay Erdenet rolüyle bomba gibi bir giriş yapan Nejat İşler, diziye veda etti. Çukur'da Yamaç ve Koçovalı ailesinin en büyük düşmanı olan Çağatay Erdener karakteri son bölümde polis tarafından yakalandı. Yamaç'ın polisle yaptığı iş birliği sonucunda kirli işleri ortaya çıkan Çağatay cezaevine girdi. Çağatay'ın yerine ise Barış Arduç'un canlandırdığı Arık Böke Erdenet karakteri geldi.

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NEJAT İŞLER'DEN ÇUKUR'A VEDA PAYLAŞIMI

Çukur'a veda eden Nejat İşler, Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Oyuncular ve set ekibiyle çekilen fotoğrafını paylaşan Nejat İşler, "Her şey için teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle... " notunu yazdı.

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ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur'un son bölümünde Çağatay'ı oyun dışı bırakan hamle sonrası Koçovalılar mahalleyi toparlamak için uğraştı. Çağatay beraat ederek, buralardan uzaklaşmak istese de Erdenetler, Koçovalıların peşini bırakmamakta kararlıydı. Çağatay'dan görevi alan Arık Böke Erdenet, Çukur'a gelerek ağabeyinin yokluğunu hissettirmeyeceğini belli etti. Arık Böke'nin gelişiyle artık hem Koçovalılar hem Erdenetler için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı.

ÇAĞATAY ERDENET TUTUKLANDI!

Yamaç'ın Cumali'yi vermeyeceğini anlayan Çağatay harekete geçti. Yamaç'ın planı işlemeye devam ederken Çağatay'ın adamları yüzünden zor durumda kalan Cumali'nin yardımına Mahsun yetişti. Gazeteci Emir ve polis Erkan'ın yardımlarıyla Yamaç Koçovalı, Çağatay Erdenet'in sonunu adım adım getirdi. Teslimat yerine giden Çağatay karşısında Boris yerine Vartolu'yu buldu. Bir anda her yerden polislerin çıkmasıyla neye uğradığını şaşıran Çağatay şoke oldu.

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Polislerin geldiği ve Çağatay Erdenet'i tutukladığı anlar heyecanı yükseltirken, olayları Mahsun ile birlikte izleyen Yamaç zaferinin tadını çıkardı. Fakat Boris'in yerine geçen Vartolu da işin içine girdiği için polisler tarafından gözaltına alındı. Yamaç, polis Erkan'a durumu açıklasa da Vartolu'nun kurtulması biraz zaman alacaktı.

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VARTOLU VE ALİÇO, BORİS'E BASKIN YAPTI!

Emir'den aldığı belgelerle Çağatay'ı bitirmek için uğraşan Yamaç, Aliço'dan yardım istedi. Çağatay'ın en sık iş yaptığı ortağı Boris'in yerini öğrenen Yamaç ve Vartolu, onu takibe aldı. Celasun, Azer ve Karaca'yı gördüğünü Yamaç'a söyledi. Boris, anlaşma yapmak isteyen Yamaç'ı geri çevirerek rehin aldı. Vartolu, Yamaç'ı kurtarmak için harekete geçti; bu sırada Boris öldü. Bu beklenmedik gelişme ise Vartolu'nun fedakârlık yapmasını gerektirdi.


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