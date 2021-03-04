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  4. Çukur dizisine yeni oyuncu! Çağla Demir paylaşımlarıyla dikkat çekti

Çukur dizisine yeni oyuncu! Çağla Demir paylaşımlarıyla dikkat çekti

04.03.2021 13:49 | Son Güncelleme:
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Çukur dizisine yeni oyuncu! Çağla Demir paylaşımlarıyla dikkat çekti

Final için geri sayımda olan Çukur'a sürpriz bir transfer gerçekleşti. Çağla Demir, Çukur'da Leyla karakterine hayat verecek. Çağla Demir'in transfer haberinin ardından paylaşımları dikkat çekti.

Çukur pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Dizinin mayıs ayı sonunda final yapacağı ve ekranlara veda edeceği daha önce açıklanmıştı. Çukur dizisinin geçtiğimiz bölümlerinde 2 yıllık bir zaman atlaması yaşanmış ve Yamaç yepyeni bir Çukur'a uyanmıştı.

Sinan Öztürk'ün yönettiği dizinin kadrosuna yeni bir isim katıldı. Çağla Demir sevilen dizide rol alacak.

Güzel oyuncu "Çukur"da Leyla karakterine hayat verecek.

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Çağla Demir'in transfer haberinin ardından Instagram hesabı merak konusu oldu. Genç oyuncu cesur paylaşımlarıyla beğeni topladı.

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ÇAĞLA DEMİR KİMDİR?

Çağla Demir 1992 yılında Samsun'da doğdu. İlk ve orta öğretimini bu şehirde tamamladı. Ankara Başkent İletişim Akademisi'nde oyunculuk eğitimi alan sanatçı, kariyerine 2014 yılında rol aldığı "Medcezir" dizisi ile başladı.

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İki sezon boyunca 'Banu' karakteriyle 'Kara Sevda' dizisinde yer alan Çağla Demir, ardından 'Siyah İnci', 'Kocaman Ailem' ve 'Elimi Bırakma' adlı dizilerinde oynadı. Aynı zamanda, 2018 ve 2019 yıllarında "GQ Clear Men of the Year" ve "Armani Si Passione" kampanyalarının bir parçası oldu.

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yani yamacın yeni karısı

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