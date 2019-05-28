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Çukur dizisinin oyuncuları çocuk oldu!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 28.05.2019 09:58 | Son Güncelleme

Geride bıraktığımız akşam sezon finali yaparak seyircisine bir süre için veda eden Çukur dizisinin oyuncuları çocukluklarına döndü.

Çukur dizisinin oyuncuları çocuk oldu!

Ekranların son dönem fenomenlerinden Çukur dizisi geride bıraktığımız akşam sezon finali yaptı. Dizi oyuncularının tam kadro katıldığı final gecesi renkli görüntülere sahne olurken, sosyal medya da Çukur dizisiyle ilgili paylaşımlarla dolup taştı. Bu paylaşımlar arasında belki de en dikkat çekenlerden biri dizi oyuncularının suratlarına uygulanan ve onları çocukluklarına döndüren filtre oldu.

Son zamanlarda pek çok ünlü ismin kendi suratına uyguladığı bu filtreleri Çukur dizisinin oyuncularına uygulayan bir kullanıcı sonrasında bu keyifli kareyi dolaşıma soktu.

Dizinin baçrol oyuncuları, Erkan Kolçak Köstendil, Aras Bulut İynemli, Öner Erkan ve Necip Memili’nin suratlarına uygulanan çocuk filtresi; 'Çukuy evimiz İdris babişkomuz' notuyla paylaşıldı.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yamaç hiç değişmemiş zaten onu çocuk programlarına daha çok yakıştırıyoruz.
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