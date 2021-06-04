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'Çukur' muhteşem bir galayla veda ediyor

04.06.2021 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ay Yapım imzalı, Show TV’de ekranlara gelen ve Türkiye televizyon tarihinin kült yapımları arasına adını yazdıran ‘Çukur’un merakla beklenen büyük finaline sayılı günler kaldı. Başladığı günden bu yana birbirinden farklı sosyal sorumluluk projeleriyle öncü olan dizi, geçtiğimiz aylarda ‘Doğa Nefes Alsın’ diyerek duyurduğu yeni kampanyasının finalinde büyük bir ‘Çukur Ormanı’na imza atmayı hedefliyor.

'Çukur' muhteşem bir galayla veda ediyor

Dört sezon boyunca pazartesi akşamlarına damga vuran ve birçok ilke imza atan ‘Çukur’ dizisi, gerek reytinglerde gerekse sosyal medyada adını zirveye yazdırırken hem hikayesiyle hem de gerçekleştirdiği farklı sosyal sorumluluk projeleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Çukur Final Yayını (7)-Çukur Burda

Şimdi ise büyük finalde TEMA Vakfı iş birliğiyle Show TV ekranlarında 7 Haziran Pazartesi akşamı final bölümü öncesi yayınlanacak özel bir galayla hayranlarına veda edecek. Çukur dizisi finali ile adını, daha yaşanabilir bir dünya umuduyla uçsuz bucaksız bir ormana yazdıracak.

Çukur Final Yayını (3)_Aras Bulut İynemli

Çukur oyuncularının sahnede olacağı ve birçok sürprizin bir arada yaşanacağı final gecesinde Toygar Işıklı, Fuat, Kamufle ve Kubilay Aka dizinin dillere dolanan şarkılarını söyleyecekler.

Çukur Final Yayını (5)-Fuat & Toygar Işıklı
Çukur kadınlarından oluşan Çukur Burda grubu sözlerini Ece Yaşar’ın yazdığı, müziği ise Toygar Işıklı’ya ait olan ‘Bi Dinle’ şarkısını ilk kez final gecesinde seslendirecekler. Yine Kamufle ve Toygar Işıklı’nın yeni Çukur şarkısı ‘Savaşın İçindeyim’ ilk kez dizinin hayranlarının beğenisine sunulacak.

Çukur Final Yayını (4)-Damla Sönmez
Gece de ayrıca Damla Sönmez dizide seslendirdiği ‘Son Mektup’ şarkısıyla sahnede olacak. Merakla beklenen büyük final bölümü öncesi ekran başındakileri 4 yılda zaman yolculuğuna çıkaracak ve eğlenceli olduğu kadar duygu dolu da anlar yaşatacak gala yayını, ‘Çukur’ için unutulmaz bir veda olacak.

Çukur Final Yayını (2)-Uğur Yıldıran & Ebru Akel
Ebru Akel ve Uğur Yıldıran’ın sunuculuğunda gerçekleşecek yayında kalpler Çukur Ormanı için atacak. “#DoğaNefesAlsın” sloganı ile “Fidan Yaz, 3464’e SMS Gönder; bir fidan bağışla” çağrısının yineleneceği gecenin sonunda 50.000 fidandan oluşacak Çukur Ormanı’nın tamamlanması hedefleniyor.

Çukur Final Yayını (6)-Toygar Işıklı&Kubilay Aka

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Anahtar Kelimeler:
Show TV Çukur dizisi
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