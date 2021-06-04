'Çukur' muhteşem bir galayla veda ediyor

Dört sezon boyunca pazartesi akşamlarına damga vuran ve birçok ilke imza atan ‘Çukur’ dizisi, gerek reytinglerde gerekse sosyal medyada adını zirveye yazdırırken hem hikayesiyle hem de gerçekleştirdiği farklı sosyal sorumluluk projeleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Şimdi ise büyük finalde TEMA Vakfı iş birliğiyle Show TV ekranlarında 7 Haziran Pazartesi akşamı final bölümü öncesi yayınlanacak özel bir galayla hayranlarına veda edecek. Çukur dizisi finali ile adını, daha yaşanabilir bir dünya umuduyla uçsuz bucaksız bir ormana yazdıracak.

Çukur oyuncularının sahnede olacağı ve birçok sürprizin bir arada yaşanacağı final gecesinde Toygar Işıklı, Fuat, Kamufle ve Kubilay Aka dizinin dillere dolanan şarkılarını söyleyecekler.



Çukur kadınlarından oluşan Çukur Burda grubu sözlerini Ece Yaşar’ın yazdığı, müziği ise Toygar Işıklı’ya ait olan ‘Bi Dinle’ şarkısını ilk kez final gecesinde seslendirecekler. Yine Kamufle ve Toygar Işıklı’nın yeni Çukur şarkısı ‘Savaşın İçindeyim’ ilk kez dizinin hayranlarının beğenisine sunulacak.