Çukur'un final bölümünde ne olacak? Aras Bulut İynemli, Yamaç ölecek mi? Çukur neden final yapıyor?

2017 senesinde yayınlanmaya başlanan Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'dan sevenlerine final haberi geldi. İzlenme oranlarının yükseliğiyle bilinen sevilen dizinin hayranları Çukur final mi oluyor, Çukur neden final yapıyor sorularını araştırmaya koyuldu. Peki Çukur neden bitiyor?

ÇUKUR NEDEN FİNAL YAPIYOR?

2017 senesinden bu yana Show TV ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Çukur'dan hayranlarına üzücü haber geldi. Pek çok başarılı ismin yer aldığı yapımın final yapacağı söylendi. Çukur'un final bölümü bu hafta ekranlarda yayınlanacak. İlk bölümü 23 Ekim 2017 tarihinde yayınlanmış olan ve toplamda 4 sezon sürüp sevenlerini ekrana kilitlemiş olan dizi, bu hafta yayınlanacak olan 131. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak.

Ay Yapım imzalı başarılı dizinin yönetmenliğini Sinan Öztürk, senaryosunu ise Gökhan Horzum ve Damla Serim üstleniyordu. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Müfit Kayacan, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez gibi isimlerin rol aldığı dizinin uzun süredir final olacağı konuşuluyordu.