Çukur'un final bölümünde ne olacak? Aras Bulut İynemli, Yamaç ölecek mi? Çukur neden final yapıyor?

2017 senesinde yayınlanmaya başlanan Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'dan sevenlerine final haberi geldi. İzlenme oranlarının yükseliğiyle bilinen sevilen dizinin hayranları Çukur final mi oluyor, Çukur neden final yapıyor sorularını araştırmaya koyuldu. Peki Çukur neden bitiyor?
2017 senesinden bu yana Show TV ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Çukur'dan hayranlarına üzücü haber geldi. Pek çok başarılı ismin yer aldığı yapımın final yapacağı söylendi. Çukur'un final bölümü bu hafta ekranlarda yayınlanacak. İlk bölümü 23 Ekim 2017 tarihinde yayınlanmış olan ve toplamda 4 sezon sürüp sevenlerini ekrana kilitlemiş olan dizi, bu hafta yayınlanacak olan 131. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak.
Ay Yapım imzalı başarılı dizinin yönetmenliğini Sinan Öztürk, senaryosunu ise Gökhan Horzum ve Damla Serim üstleniyordu. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Müfit Kayacan, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez gibi isimlerin rol aldığı dizinin uzun süredir final olacağı konuşuluyordu.
Sevilen dizinin final nedeni ise merak konusu oldu. Bu sebeple dizinin sıkı takipçileri Çukur neden final yapıyor sorusunu araştırmaya koyuldu. Sosyal medyada çeşitli platformlar üzerinden Çukur dizisinin ekibine konu hakkında soru yöneltilirken, dizinin ekibinden final sebebi ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Fakat reytinglerinin hala iyi olduğu bilinen dizinin ekranlarda geçirdiği 4 sezonun ardından hikayenin burada noktalanmak istenildiği düşünülüyor.
Dizinin hayranları finalde neler olacağını merak ediyor. Son bölümde Cumali Amca, Çukur'u yıkacağını söylemiş ve Yamaç, Çukur'a girmeyeceklerini söyleyerek herkesi şaşırtmıştı. Çukur'a bir video ile seslenen Yamaç, "Güzel günler göreceğiz, güneşli günler" sözleriyle mahalleliye kurtulacaklarına dair umut vermişti. Dizinin büyük finaline doğru gerilim giderek yükselirken, Yamaç'ın Amca ve Şahram'a karşı nasıl bir plan yapacağı da büyük bir merak konusu oldu. Dizide Aras Bulut İynemli'nin canlandırdığı Yamaç karakterinin ölüp ölmediği ise bu hafta yayınlanacak final bölümünde belli olacak.
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