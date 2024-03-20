Çukur'un Aliço'suydu! Rıza Kocaoğlu 45. yaş gününü böyle kutladı

Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Ercan Kesal ve Perihan Savaş gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Çukur dizisinde hayat verdiği 'Aliço' karakteriyle büyük beğeni toplayan Rıza Kocaoğlu yeni yaşını kutladı.

Spor salonundan bir karesini takipçileri ile paylaşan Kocaoğlu paylaşımına 'Merhaba Kırkbeş' notunu düştü.

YORUM YAĞDI

Kaslarını sergileyen Rıza Kocaoğlu'nun bu gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü isme sosyal medyada; 'Meydan okuyorsun', 'Şahane yaşlar', 'Hala 25'liksin' gibi yorumlar yapıldı.

Rıza Kocaoğlu, 2016-2017 yılları arasında Show TV'de yayımlanan İçerde dizisinde Davut adlı karakterle başroldeydi. 2017-2021 arasında yine Show TV'de yayımlanan Çukur dizisinde "Aliço" başrol karakterini canlandırdı.

2019 yılında Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filminde Arıza Rıza rolüyle sinemada yer aldı.

2020 yılında TRT 1'de 6 bölüm olarak yayımlanan Ya İstiklal Ya Ölüm adlı tarihî dizide Kurtuluş Savaşı sırasında İstanbul Telgraf müdürlüğü yapan İhsan Pere'yi canlandırdı.