MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Çukur'un Aliço'suydu! Rıza Kocaoğlu 45. yaş gününü böyle kutladı

Çukur'un Aliço'suydu! Rıza Kocaoğlu 45. yaş gününü böyle kutladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
20.03.2024 10:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Çukur dizisinde hayat verdiği Aliço karakteriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Rıza Kocaoğlu yeni yaşını kutladı. 45'nci yaş gününü kutlayan Kocaoğlu kaslarını gösterdi.

Çukur'un Aliço'suydu! Rıza Kocaoğlu 45. yaş gününü böyle kutladı

Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Ercan Kesal ve Perihan Savaş gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Çukur dizisinde hayat verdiği 'Aliço' karakteriyle büyük beğeni toplayan Rıza Kocaoğlu yeni yaşını kutladı.

Spor salonundan bir karesini takipçileri ile paylaşan Kocaoğlu paylaşımına 'Merhaba Kırkbeş' notunu düştü.

rıza 1

YORUM YAĞDI

Kaslarını sergileyen Rıza Kocaoğlu'nun bu gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü isme sosyal medyada; 'Meydan okuyorsun', 'Şahane yaşlar', 'Hala 25'liksin' gibi yorumlar yapıldı.

rıza 2

Rıza Kocaoğlu, 2016-2017 yılları arasında Show TV'de yayımlanan İçerde dizisinde Davut adlı karakterle başroldeydi. 2017-2021 arasında yine Show TV'de yayımlanan Çukur dizisinde "Aliço" başrol karakterini canlandırdı.

rıza 3

2019 yılında Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filminde Arıza Rıza rolüyle sinemada yer aldı.

2020 yılında TRT 1'de 6 bölüm olarak yayımlanan Ya İstiklal Ya Ölüm adlı tarihî dizide Kurtuluş Savaşı sırasında İstanbul Telgraf müdürlüğü yapan İhsan Pere'yi canlandırdı.

Karısı 'uzak dur' demişti! Yüzleştiler... Karısı 'uzak dur' demişti! Yüzleştiler...

Keşfet

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tesettüre girmişti! Kombininin fiyatı ortaya çıktıTesettüre girmişti! Kombininin fiyatı ortaya çıktı
İmaj tazeledi! Yeni hali çok beğenildiİmaj tazeledi! Yeni hali çok beğenildi
O film için sanayiden kıyafet aldı: "Erkek seyrediyordum..."O film için sanayiden kıyafet aldı: "Erkek seyrediyordum..."
Anahtar Kelimeler:
Rıza Kocaoğlu aras bulut karakteri
En Çok Okunan Haberler
Yer Samsun… Daha 20 yaşında, otel odasında yakalanarak tutuklandı

Yer Samsun… Daha 20 yaşında, otel odasında yakalanarak tutuklandı

Portakal: Ali Koç zekice davrandı, Erdoğan riske almaz!

Portakal: Ali Koç zekice davrandı, Erdoğan riske almaz!

Karısı eve gelince sevgilisi pencereden kaçmak istedi! Olanlar oldu

Karısı eve gelince sevgilisi pencereden kaçmak istedi! Olanlar oldu

Emeklilere zam mı geliyor? AK Partili isim açıkladı

Emeklilere zam mı geliyor? AK Partili isim açıkladı

AFAD duyurdu: İstanbul ve çevresinde deprem!

AFAD duyurdu: İstanbul ve çevresinde deprem!

Selahattin Demirtaş devreye giriyor

Selahattin Demirtaş devreye giriyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.