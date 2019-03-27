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Çukur'un bu sahnesi sosyal medyayı salladı

zeynep.ok zeynep.ok
MİZAH  | 27.03.2019 10:29 | Son Güncelleme

Çukur'un son bölümünde ortalık karıştı. Koçovalılar ve Karakuzular'ın çatışma sahnesi izleyenleri şoke etti. Çatışma sahnesinin 'komik' bulunması sonrası Twitter'da komik yorumlar aldı yürüdü.

'Çukur' dizisinin dünkü bölümündeki çatışma sahnesinde uzun süre kimsenin 'vurulmaması' sosyal medyanın en çok konuşulan konularından oldu.

Sahneler öyle efsaneydi ki dizinin videosu düşer düşmez sosyal medya karıştı; mizah zirve yaptı. Bizde o görüntülere dair attıkları tweetlerle güldüren kullanıcıları bu çatı altında topladık.

Buyrun eğlenceye...

Yenilmezler ordusu izlediğini düşünenler
1

Gördüklerine inanamayanlar
2

Kendini buna benzetenler
3

Dayıya kitlenenler
4

Her şeyi bırakıp davula anlam vermeye çalışanlar
5

Sevdiğine mesaj gönderenler
6

Geçmişi unutamayanlar
7

Ve gizli kahramanları unutmayanlar
8

Olaylar karşısında bu amca gibi olanlar
9

Keyfini hiç bozmayanlar
11

Detaylarda boğulanlar...
13

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çukur çukur son bölüm Koçovalılar ve Karakuzular

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Midem bulandırıyor türk dizileri seyretmiyorum ancak haberlerde çıkması yeterli oluyor Türk milletini eskiyalığa itiyorlar
bu sahneyi çıkınca biraz duraksadım baktım kimse ölmüyor cıktım bir sigara içdim geldim hala kimse ölmemiş :P
hayatım da görüp göre bileceğim en saçma dizi insanlar bunu nasıl izler aklım almıyor bin kişi öldü polis yok asker yok cesetleri kim topluyor neden öldürüyorlar o da belli değil adamlar redman pubg oynuyor insan aklıyla dalga geçiyor gençlerimizde izliyor ne desem az
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