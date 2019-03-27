Çukur'un bu sahnesi sosyal medyayı salladı

'Çukur' dizisinin dünkü bölümündeki çatışma sahnesinde uzun süre kimsenin 'vurulmaması' sosyal medyanın en çok konuşulan konularından oldu.
Sahneler öyle efsaneydi ki dizinin videosu düşer düşmez sosyal medya karıştı; mizah zirve yaptı. Bizde o görüntülere dair attıkları tweetlerle güldüren kullanıcıları bu çatı altında topladık.
Buyrun eğlenceye...
Yenilmezler ordusu izlediğini düşünenler
Gördüklerine inanamayanlar
Kendini buna benzetenler
Dayıya kitlenenler
Her şeyi bırakıp davula anlam vermeye çalışanlar
Sevdiğine mesaj gönderenler
Geçmişi unutamayanlar
Ve gizli kahramanları unutmayanlar
Olaylar karşısında bu amca gibi olanlar
Keyfini hiç bozmayanlar
Detaylarda boğulanlar...
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