Çukur'un bu sahnesi sosyal medyayı salladı

'Çukur' dizisinin dünkü bölümündeki çatışma sahnesinde uzun süre kimsenin 'vurulmaması' sosyal medyanın en çok konuşulan konularından oldu.

Sahneler öyle efsaneydi ki dizinin videosu düşer düşmez sosyal medya karıştı; mizah zirve yaptı. Bizde o görüntülere dair attıkları tweetlerle güldüren kullanıcıları bu çatı altında topladık.

Buyrun eğlenceye...

Yenilmezler ordusu izlediğini düşünenler



Gördüklerine inanamayanlar



Kendini buna benzetenler



Dayıya kitlenenler



Her şeyi bırakıp davula anlam vermeye çalışanlar



Sevdiğine mesaj gönderenler



Geçmişi unutamayanlar



Ve gizli kahramanları unutmayanlar



Olaylar karşısında bu amca gibi olanlar



Keyfini hiç bozmayanlar



Detaylarda boğulanlar...





