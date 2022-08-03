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Çukur'un Cumali'si Necip Memili'nin yeni sezondaki dizisi belli oldu!

03.08.2022 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çukur dizisinde canlandırdığı Cumali Koçovalı karakterinin ardından son olarak Üç Kuruş'ta rol alan Necip Memili'nin yeni dizisi belli oldu. Başarılı oyuncu Necip Memili, "Beverly Hills, 90210" dizisinin yerli uyarlaması "Gelecek Uzun Sürer" adlı yapımda başrolde oynayacak.

Çukur'un Cumali'si Necip Memili'nin yeni sezondaki dizisi belli oldu!

Son olarak Uraz Kaygılaroğlu, Aslıhan Malbora, Ekin Koç ve Nesrin Cavadzade'nin başrollerini paylaştığı Üç Kuruş dizisinde rol alan Necip Memili'nin yeni projesi hayranları tarafından merak ediliyordu. Başarılı oyunculuk performansı ile adından söz ettiren Necip Memili'nin yeni projesi belli oldu.

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ÜNLÜ OYUNCULAR BAŞROLLERDE

Necip Memili , bir grup liseli gencin hikayesini anlatan 'Beverly Hills, 90210' uyarlaması 'Gelecek Uzun Sürer' kadrosuna katıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Memili dizide Harun rolüyle seyirci karşısına çıkacak. Memili dizide Mert Yazıcıoğlu, Hafsanur Sancaktutan ve Aslıhan Malbora ile birlikte başrolü paylaşacak.

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Deniz Yorulmazer'in yöneteceği diziyi Çukur ve Üç Kuruş'u da yazan Damla Serim kaleme alıyor. Yapımcılığını Ay Yapım'ın, senaristliğini Damla Serim'in üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Deniz Yorulmazer'in oturacak. Dizinin yeni sezonda Fox TV ekranlarında yayınlanması planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Necip Memili
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