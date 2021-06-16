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Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez’den beklenmeyen hareket!

16.06.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çukur dizisinde canlandırdığı Efsun karakteriyle hafızalara kazınan Damla Sönmez, 3 yıl nişanlı kaldığı 9 yıllık erkek arkadaşı Ushan Çakır'la yollarını ayırmıştı. Çiftin barıştığı iddia edildi.

Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez’den beklenmeyen hareket!

Güllerin Savaşı, Bir Aşk Hikayesi ve son olarak Çukur dizisinde canlandırdığı Efsun karakteriyle adından söz ettiren Damla Sönmez’in özel hayatında hareketli günler yaşanıyor. 9 yıllık uzatmalı erkek arkadaşı Ushan Çakır’la evlenmeleri beklenirken sürpriz şekilde ayrılan çiftin barıştığı iddia edildi.

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Damla Sönmez’in son 3 yıl nişanlı kaldığı kendisi gibi oyuncu olan Ushan Çakır’dan evliliklerinin bir türlü gerçekleşmemesi sebebiyle bıkıp usandığı ve ilişkilerini noktaladığı iddia edilmişti.

DAMLA SÖNMEZ İLE USHAN ÇAKIR BARIŞTI MI?

Damla Sönmez ve Ushan Çakır ikilisinin sosyal medyadan yeniden birbirlerini takip etmeye başlamaları barıştılar söylentilerinin çıkmasına neden oldu.

Ekran Alıntısı

Ushan Çakır, Damla Sönmez’in bir fotoğrafına yorum da yaptı. Güzel oyuncu, kalp emojisi koyarak Çakır'a yanıt verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Çukur dizisi Damla Sönmez
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