Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'den bikinili poz! Tatil pozlarıyla kavurdu

Damla Sönmez hem güzelliği hem de oyunculuğuyla ekranların dikkat çeken isimlerinden biri. Sete ara verilmesinin ardından tatil keyfine başlayan Sönmez, tatil pozlarıyla bu yaz çok konuşuldu.

BİKİNİLİ POZ VERDİ

Genç oyuncu Damla Sönmez bikinili pozuyla beğeni topladı.

Instagram'da 1.9 milyon takipçisi bulunan oyuncu, hem pozlarıyla hem de düzgün vücuduyla dikkat çekiyor.

35 yaşındaki ünlü oyuncu, pozlarıyla takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuluyor.

İşte Sönmez'in sosyal medya pozları...





