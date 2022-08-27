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Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'den bikinili poz! Tatil pozlarıyla kavurdu

27.08.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting rekortmeni Çukur dizisindeki Efsun rolüyle beğeni toplayan Damla Sönmez, Aziz dizisindeki Dilruba rolü ile de oyunculuk kariyerini taçlandırdı. Son dönemlerde yer aldığı projelerle ekranların tanınan yüzlerinden biri olan Sönmez, bir süredir tatil pozlarıyla gündemde yer alıyor.

Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'den bikinili poz! Tatil pozlarıyla kavurdu

Damla Sönmez hem güzelliği hem de oyunculuğuyla ekranların dikkat çeken isimlerinden biri. Sete ara verilmesinin ardından tatil keyfine başlayan Sönmez, tatil pozlarıyla bu yaz çok konuşuldu.

BİKİNİLİ POZ VERDİ

Genç oyuncu Damla Sönmez bikinili pozuyla beğeni topladı.

Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'den bikinili poz! Tatil pozlarıyla kavurdu

Instagram'da 1.9 milyon takipçisi bulunan oyuncu, hem pozlarıyla hem de düzgün vücuduyla dikkat çekiyor.

Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'den bikinili poz! Tatil pozlarıyla kavurdu

35 yaşındaki ünlü oyuncu, pozlarıyla takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuluyor.

Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'den bikinili poz! Tatil pozlarıyla kavurdu

İşte Sönmez'in sosyal medya pozları...

Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'den bikinili poz! Tatil pozlarıyla kavurdu

Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'den bikinili poz! Tatil pozlarıyla kavurdu

Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'den bikinili poz! Tatil pozlarıyla kavurdu

Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'den bikinili poz! Tatil pozlarıyla kavurdu

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