Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'den çok iddialı paylaşım: "Her halim..."

Ünlü oyuncu Damla Sönmez, geniş kitleler tarafından "Çukur" ve "Güllerin Savaşı" dizileriyle tanınıyor. Ama o aslında ilk filmiyle ödülleri toplayan, dünyanın saygın festivallerinde adaylık kazanan ve jüri üyeliği yapan bir oyuncu. Sinemadaki eşsiz kariyerini başarılı televizyon dizileri ve tiyatro oyunlarıyla pekiştirmesi de onu daha göz önünde bir oyuncuya dönüştürdü. Öyle ki, artık attığı her adım takip ediliyor, yeni projelerinin ne olacağı merak ediliyor. Instagram'da da tam 1.8 milyon takipçisi var. Dünyanın her yerinden takipçisi olan Damla Sönmez, eğlenceli paylaşımları ve doğal halleriyle sosyal medyadaki kitlesini de günden güne büyütüyor. Son dönemde daha çok hayata ve ilişkilerin anlamına dair sözler paylaşan ünlü oyuncu, bu kez oldukça iddialı bir paylaşımla takipçilerini şaşırttı.

"Her halimle..."

Damla Sönmez, kendine güvenen ve güzellik normlarını da yerine getirmek zorunda hissetmeyen bir oyuncu. Bu tavrını da son paylaşımıyla iyice gözler önüne sermiş durumda.

"Ne halim varsa göreyim dedim, her halimle mükemmelim." görselini paylaşan Damla Sönmez, takipçilerini hem güldürdü hem de kendine hayran bıraktı.

