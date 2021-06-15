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Çukur'un futbol ekibine biri daha katılıyor! Erkan Kolçak Köstendil Şampiyonlar Ligi Marşıyla duyurdu

15.06.2021 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, sosyal medyadaki eğlenceli paylaşımlarına devam ediyor. Bir yandan profesyonel olarak kalecilik yapan oyuncu, oğlunu da benzer bir yoldan götürecek gibi görünüyor.

Çukur'un futbol ekibine biri daha katılıyor! Erkan Kolçak Köstendil Şampiyonlar Ligi Marşıyla duyurdu

Ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, son 5-6 yıldır oldukça popüler bir oyuncuya dönüştü. On parmağında on marifet olan oyuncu, yazdığı ve söylediği şarkılarla da bir anda ön plana çıktı. Ama asıl kariyer patlamasını fenomen dizi "Çukur" sayesinde yaşadı. "Çukur"un özellikle ilk sezonuna damga vuran ve diziyi sürükleyen kilit karakterlerden biri olan Vartolu Sadettin'i oynayan oyuncu, izleyicilerin gönlüne taht kurdu. Ama dizi onu çok yormuş olmalı ki, zaman zaman ara verip ailesine ve diğer işlerine zaman ayırmayı tercih etti. Bu işlerden biri de çok sevdiği kalecilikti. Yıllarca Bursaspor altyapısında kalecilik yapan Erkan Kolçak Köstendil, Galatasaray'la sözleşme imzalamak üzereyken işi iptal edilen ve ondan sonra oyunculuğa yönelen bir isim. Haliyle, ilk aşkı futbolu da hiç bırakmadı. Hem Vefaspor'un lisanslı kalecisi oldu hem de "Çukur" ekibiyle düzenli olarak maç yapmaya başladı.

"Yazıyorum kadroya"

Erkan Kolçak Köstendil

Erkan Kolçak Köstendil, antrenmanlarını hiç aksatmıyor ve çoğu zaman eşi Cansu Tosun ile oğlu Marsel'i de sahaya götürüyor. Belli ki, Marsel de bu duruma çok çabuk alıştı. Babasını izlemek yerine artık sahaya atlayan ve top peşinde emekleyen Marsel, "Çukur" dizisinin futbol ekibine de yakında katılacak gibi görünüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çukur dizisi Erkan Kolçak Köstendil
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