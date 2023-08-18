Çukur'un Kemal'iydi... Yıllar önce oynadığı klip ortaya çıktı! Hadise ile görüntüleri ağızları açık bıraktı

4 sezon boyunca Show Tv ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle izlenen Çukur dizisinde hayat verdiği Kemal karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Uğur Yıldıran'ın yıllar önce oynadığı klip sosyal medyada gündem oldu.

Çukur dizisinde Koçavalı Ailesi'nin adamlarından birine hayat veren 42 yaşındaki Yıldıran, izleyiciden tam not alarak adını geniş kitlelere duyurdu.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncunun asıl mesleğinin dansçı olduğunu duyanlar çok şaşırdı.

Son olarak Üç Kuruş dizisiyle ekrana gelen Uğur Yıldıran'ı ilk kez Türkiye'yi Hadise'nin temsil ettiği 2009'daki Eurovision yarışmasında görmüşüz.

Yıldıran'ın Hadise'ye sarılarak verdiği pozlar sosyal medyada şaşkınlık yarattı. Genç oyuncunun yıllar içindeki değişimi ise gözlerden kaçmadı.

Uğur Yıldıran 26 Temmuz 1981 tarihinde İstanbul’da doğdu. Eğitimini Gazi Üniversitesi Spor Akademisi Jimnastik Bölümü’nde tamamladı. Uğur Yıldıran dans ile de ilgilenmiştir.

2009 yılında Hadise'nin Eurovision yarışmasında söylediği Düm Tek Tek adlı şarkıda sahnede Hadise’ye dansçı olarak eşlik etmiştir.

İlk oyunculuk deneyimi ise 2014 yılında TRT 1'de yayınlanan Filinta adlı dizide Garbis karakteri ile olmuştur.

2016 yılında İçerde dizisinde Selim karakterine hayat vermiştir. 2017 yılında Çukur dizisinde Kemal karakterini canlandırmıştır.

Ünlü isim son olarak Üç Kuruş dizisinde Şesu karakterine hayat vermiştir.



