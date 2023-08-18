MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Çukur'un Kemal'iydi... Yıllar önce oynadığı klip ortaya çıktı! Hadise ile görüntüleri ağızları açık bıraktı

Çukur'un Kemal'iydi... Yıllar önce oynadığı klip ortaya çıktı! Hadise ile görüntüleri ağızları açık bıraktı

18.08.2023 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran, oyuncuları arasında Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Rıza Kocaoğlu gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisinde hayat verdiği Kemal karakteriyle hafızalara kazınan Uğur Yıldıran'ın yıllar önce oynadığı klip ortaya çıktı. Asıl mesleğinin dansçı olduğu bilinen Yıldıran'ın Hadise ile görüntüleri sosyal medyayı salladı.

4 sezon boyunca Show Tv ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle izlenen Çukur dizisinde hayat verdiği Kemal karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Uğur Yıldıran'ın yıllar önce oynadığı klip sosyal medyada gündem oldu.

Çukur dizisinde Koçavalı Ailesi'nin adamlarından birine hayat veren 42 yaşındaki Yıldıran, izleyiciden tam not alarak adını geniş kitlelere duyurdu.

çukur kemal 4

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncunun asıl mesleğinin dansçı olduğunu duyanlar çok şaşırdı.

çukur kemal 3

Son olarak Üç Kuruş dizisiyle ekrana gelen Uğur Yıldıran'ı ilk kez Türkiye'yi Hadise'nin temsil ettiği 2009'daki Eurovision yarışmasında görmüşüz.

kemal hadis

Yıldıran'ın Hadise'ye sarılarak verdiği pozlar sosyal medyada şaşkınlık yarattı. Genç oyuncunun yıllar içindeki değişimi ise gözlerden kaçmadı.

kemal hadise 2

Uğur Yıldıran 26 Temmuz 1981 tarihinde İstanbul’da doğdu. Eğitimini Gazi Üniversitesi Spor Akademisi Jimnastik Bölümü’nde tamamladı. Uğur Yıldıran dans ile de ilgilenmiştir.

kemal hadise 3

2009 yılında Hadise'nin Eurovision yarışmasında söylediği Düm Tek Tek adlı şarkıda sahnede Hadise’ye dansçı olarak eşlik etmiştir.

Uğur Yıldıran 2

İlk oyunculuk deneyimi ise 2014 yılında TRT 1'de yayınlanan Filinta adlı dizide Garbis karakteri ile olmuştur.

Uğur Yıldıran 3

2016 yılında İçerde dizisinde Selim karakterine hayat vermiştir. 2017 yılında Çukur dizisinde Kemal karakterini canlandırmıştır.

Uğur Yıldıran 4

Ünlü isim son olarak Üç Kuruş dizisinde Şesu karakterine hayat vermiştir.

Uğur Yıldıran 5

Uğur Yıldıran 6

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sevenlerini korkuttu! Hastaneye kaldırıldı Sevenlerini korkuttu! Hastaneye kaldırıldı
Uyuyakalıp geç geldi, şeflerin tavrı tepki çekti! "Kimin yakını bu adam"Uyuyakalıp geç geldi, şeflerin tavrı tepki çekti! "Kimin yakını bu adam"
Nostalji paylaşımı sosyal medyayı salladı! 'Bakışlar hala aynı' Nostalji paylaşımı sosyal medyayı salladı! 'Bakışlar hala aynı'
Anahtar Kelimeler:
Hadise Uğur Yıldıran Çukur sosyal medya Oyuncu ünlü oyuncu yaşında karakteri

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hırsızlık yaparken yakalandı! Dükkan sahibini darp etti

Hırsızlık yaparken yakalandı! Dükkan sahibini darp etti

İndirimlerin son günü! Crocs terliklerdeki fırsatı kaçırmayın

İndirimlerin son günü! Crocs terliklerdeki fırsatı kaçırmayın

Tren raylarında fotoğraf çektirmek istediler! Sonrası kabus...

Tren raylarında fotoğraf çektirmek istediler! Sonrası kabus...

Türk sevgilisi tutuklandı! 50 yıldır ilk kez cinayet işlendi

Türk sevgilisi tutuklandı! 50 yıldır ilk kez cinayet işlendi

İndirimlerin bugün son günü! Kaçırmamanız gereken fırsatları seçtik

İndirimlerin bugün son günü! Kaçırmamanız gereken fırsatları seçtik

Günün Videosu

Sabah kalktığında karşılaştığı manzarayla hayatının şokunu yaşadı! "Ayının eli kanamış onu ödeyecekler herhalde"
Sabah kalktığında karşılaştığı manzarayla hayatının şokunu yaşadı! "Ayının eli kanamış onu ödeyecekler herhalde"
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.